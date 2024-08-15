في ظل موجة الحر الشديدة، يبحث الكثيرون عن طرق للحفاظ على برودة أجسادهم. ورغم أن شرب الماء المثلج يُعد خيارًا شائعًا، إلا أن الدراسات تشير إلى أن المشروبات الساخنة قد تكون فعّالة أيضًا.

وأظهرت أبحاث أجرتها جامعة أوتاوا أن المشروبات الساخنة يمكن أن تساعد على تبريد الجسم من خلال تحفيز التعرق، الذي يسهم في تقليل الشعور بالحرارة دون رفع درجة حرارة الجسم بشكل واضح.

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وتعتمد هذه الطريقة على البيئة، فإذا كانت الرطوبة مرتفعة، أو كنت ترتدي ملابس كثيرة، فإن المشروبات الساخنة قد تكون أقل فعالية. كما أن المشروبات الساخنة قد لا تعطي تأثيرًا فوريًا كالمشروبات الباردة.

وقال الباحثون "إذا كنت في بيئة رطبة، أو تتعرق كثيرًا، فإن شرب مشروب ساخن قد لا يكون مفيدًا. ومن الأفضل اختيار مشروبات باردة".