علامة غريبة على أطراف الأصابع قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة مبكراً

في حين أن السعال المستمر وفقدان الوزن غير المبرر من العلامات الشائعة لسرطان الرئة، إلا أن هناك مؤشراً غير متوقع قد يظهر على أطراف الأصابع، وقد يساعد في كشف الإصابة مبكراً.

وبحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، فإن تغيّر شكل الأصابع — بما يشمل انحناء الأظافر وتضخُّم نهايات الأصابع، يُعرف بـ"تضخُّم الأصابع" (Finger Clubbing)، وهو من العلامات التي قد تشير إلى وجود أمراض كامنة، منها سرطان الرئة.

لكن هذا التغيّر لا يعني بالضرورة وجود سرطان، فقد يظهر أيضاً لدى بعض الأشخاص بسبب مشاكل في الغدة الدرقية، أو أمراض مثل التهاب القولون التقرّحي وكرون.

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ومع ذلك، يشير مركز "ماونت سايناي" الطبي إلى أن سرطان الرئة يُعدُّ السبب الأكثر شيوعاً لهذه الحالة.

وتحدث هذه التغيرات غالباً بسبب انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، وهو ما يرتبط بأمراض القلب والرئة. وتحدث تدريجياً، بدءاً من ليونة في سرير الظفر واحمرار الجلد المحيط، ثم يزداد تقوس الظفر ويصبح الجلد المحيط لامعاً، وتتوسّع نهاية الأصبع لتأخذ شكلاً "مضربياً".

ويمكنك اختبار الأمر منزلياً من خلال ما يُعرف باختبار "شامروث"، كما تشرح منصة BMJ Best Practice. ببساطة، ضع ظفري إصبعين متقابلين وجهاً لوجه، إذا اختفى الفراغ على شكل ماسة بينهما، فقد يكون ذلك علامة على تضخم الأصابع.

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إلى جانب هذه العلامة، تحذّر هيئة NHS من أعراض أخرى لسرطان الرئة، منها:

سعال لا يزول خلال أكثر من 3 أسابيع

ضيق في التنفس

ألم مستمر في الصدر أو الكتف

التهابات صدرية متكررة

بحة في الصوت أو صعوبة في البلع

فقدان الشهية أو الوزن

وفي حال ملاحظة أي من هذه الأعراض، ينصح الخبراء بمراجعة الطبيب فوراً.