استخلاص مضاد حيوي قوي من أنف الإنسان

استخرج علماء من جامعة "توبنغن" الألمانية، مضادًّا حيويًّا قويًّا من أنف الإنسان يدعى "إبيفادين" مقاوم للبكتيريا المسببة للأمراض.

ويعد "إبيفادين" من المركبات المضادة للميكروبات، وتقتل الكائنات الحية الدقيقة التي لم تكن معروفة من قبل، ويمكن استخدامها كعنصر رئيسي لتطوير مضادات حيوية جديدة.

وذكرت مجلة "Nature Microbiology" أنّ مضاد "إبيفادين" ينتج من سلالات محددة من البكتيريا من نوع المكورات العنقودية الجلدية، والتي توجد على الغشاء المخاطي للجدار الداخلي للأنف، وكذلك على سطح الجلد، وتعمل بفعالية ضد البكتيريا التي تتنافس مع المكورات العنقودية البشرية، وكذلك ضد البكتيريا من بيئات أخرى، مثل الأمعاء وبعض الفطريات.

وهذه المادة فعالة بشكل خاص ضد المكورات العنقودية الذهبية، وهي من مسببات أمراض المستشفيات التي تكون خطيرة بشكل خاص عندما تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.