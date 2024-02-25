ماذا يعني تحوّل البول إلى اللون البني؟

من المعروف أن البول الفاتح أو الشفاف هو علامة على أنك تشرب ما يكفي من الماء لترطيب جسمك، في حين أن البول الداكن قد يشير إلى أنك بحاجة إلى شرب المزيد من الماء؛ وذلك لأن السوائل تعمل على تخفيف صبغات البول الصفراء.

لكن بحسب الأطباء، قد يتغير لون البول إلى البني أو الأحمر أو الأخضر أو حتى الأزرق، وهذا ما قد يجعل الأمر مثيرا للقلق.

وفي تقرير حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقول الأطباء إن التغيير اللوني للبول قد يحدث أحيانا بسبب تناول أطعمة معينة تحتوي على أصباغ قوية، كالهليون والشمندر والجزر، وفي أحيان أخرى قد يشير إلى ممارسة الرياضة أكثر من اللازم، وفي بعض الحالات قد يكون مؤشرا على إصابتك بعدوى في المسالك البولية، أو نزيف داخلي، أو انسداد في الكبد.

فماذا تعني ألوان البول المختلفة؟