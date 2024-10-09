منها "الدعم الاجتماعي".. طرق للتخلص من "قضم الأظافر"

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قضم الأظافر من العادات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، حيث تتراوح نسبته بين 20% إلى 30% من الأشخاص.
وعلى الرغم من أن العديد يعدونها عادة عابرة، إلا أن قضم الأظافر يمكن أن يتحول إلى سلوك مزمن يؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية.
عادةً ما تكون هذه العادة وسيلة لتخفيف التوتر أو الملل، وقد تمثل آلية للتكيف.
لكن إذا تسببت العادة في ضرر جسدي أو مشاعر سلبية، مثل الاكتئاب أو القلق، فإن التحدث مع متخصص يمكن أن يساعدك في معالجة هذه المشكلات.
وبحسب موقع "كليفلاند"، إليك طرق للتوقف عن قضم الأظافر:
يمكن أن يساعد في تقليل مشاعر العار وزيادة الوعي بالمحفزات، يمكن أن يكون تدريب عكس العادة أو العلاج بالتنويم المغناطيسي فعالًا أيضًا.
الحفاظ على نمط حياة صحي مثل تناول وجبات منتظمة وممارسة الرياضة والنوم الجيد يعزز شعورك بالهدوء والثقة، مما يساعد في التغلب على الرغبة في قضم الأظافر، وتقنيات مثل التأمل واليوغا قد تكون مفيدة.
تحدث مع الأصدقاء أو انضم إلى مجموعات دعم يمكن أن يوفر لك المساعدة في الأوقات الصعبة.
قد تحتاج بعض الحالات إلى أدوية أو علاج سلوكي لمعالجة القضايا المرتبطة بقضم الأظافر.
استخدام طلاء خاص بطعم مر قد يمنعك من قضم أظافرك، مما يساعد على كسر هذه العادة.