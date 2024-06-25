6 علامات تدل على استهلاكك الكثير من البروتين

كما أن تناول الكثير من البروتين يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى والجهاز الهضمي والجفاف وزيادة الوزن.

أضف إلى ذلك أن تناول الكثير من البروتين يعني أنك تتناول القليل من الأطعمة الأخرى، التي تحتوي على عناصر غذائية مهمة، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، التي توفر الكربوهيدرات والألياف وغيرها من الفيتامينات والمعادن المهمة لعمل أعضاء الجسم وطاقته.

ما أعراض استهلاك الكثير من البروتين؟

في حين أن اختصاصي التغذية قد يساعدك في معرفة ما إذا كنت تبالغ في تناول البروتين أم لا، إلا أن هناك بعض العلامات التي يمكن أن تنذر بزيادة استهلاكك له، أبرزها:

الجفاف

زيادة التبول

حصى الكلى​

الإسهال

الإمساك

زيادة الوزن

ما كمية البروتين الموصى بها؟

يؤكد أخصائيو التغذية أن كمية البروتين التي يجب عليك تناولها يوميًا تعتمد بشكل أساسي على وزنك، فالحصة الغذائية الموصى بها هي 0.8 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

وينوه الخبراء إلى أن المرأة الحامل قد تحتاج إلى مزيد من البروتين، وفي هذه الحالة يجب أن تتناول ما لا يقل عن 1.1 جرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

أما كبار السن فهم في حاجة إلى 1.2 جرام من البروتين لكل كيلوجرام من وزن أجسامهم، أما بالنسبة للرياضيين، فترتفع النسبة إلى 1.8 جرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.