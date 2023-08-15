5 طرق لتحصين منزلك ضد بعوض الصيف

يبقى فصل الصيف فصل الرحلات والسفر والجلسات الخارجية، ويمتاز بتجمعاته العائلية والسهرات اللطيفة.

ومع إيجابيات الصيف العديدة إلا أن البعوض يبقى الهم الأكبر في هذا الفصل، فكيف نتجنبه ونخفف من لدغاته المؤلمة.

بحسب ما جاء بموقع "Onemedical"، فإن هناك عدة طرق يمكننا الاعتماد عليها لتحصين منازلنا ضد البعوض، وأبرزها:

الصواعق الكهربائية

احرص على تركيب الصواعق الكهربائية على نوافذ الغرف، لمنع البعوض من دخول المنزل.

طارد البعوض

قد تبدو طريقة تقليدية للقضاء على البعوض، ولكن فعالية طارد الناموس تتوقف على محتواها من المواد القاتلة، لذلك يجب الابتعاد عن الأنواع الردئية، وانتقاء المبيدات الحشرية المصنعة من DEET أو picaridin أو PMD.

ارتداء ملابس فاتحة اللون

ثبت أن البعوض ينجذب للألوان الداكنة، مثل الأسود والأزرق الداكن والأحمر القاتم، لذلك احرص على أن تكون ملابس نومك فاتحة اللون، لتجنب لدغات الناموس المزعجة.

إغلاق نوافذ المنزل

يزداد نشاط البعوض في الفترة ما بين الغروب والفجر، لذلك كن حريصًا على إغلاق نوافذ الغرف جيدًا خلال هذه المدة، لمنع الناموس من دخول المنزل.

معالجة مياه حمامات السباحة

إذا كان فناء منزلك به حمام سباحة، احرص على تنظيفه من آنٍ لآخر ومعالجة مياهه ببكتيريا طبيعية تسمى Bacillus thuringiensis، لأن البعوض من الحشرات التي تتجمع على الماء الملوث.