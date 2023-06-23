دراسة حديثة تحذر: أكثر من مليار شخص مهددون بالسكري خلال 2050

حذرت دراسة عالمية جديدة، من ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري في العالم، خلال الثلاثين عامًا المقبلة، إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، أن 529 مليون شخص في العالم مصابون بالسكري، وسط توقعات أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 1.3 مليار بحلول عام 2050.