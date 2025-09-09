هل ترغب في إنقاص وزنك دون اتباع حمية غذائية؟

تعدّدت طرق فقدان الوزن مع حلول عام 2025، فلم تعد الحميات الغذائية المكثفة والقيود الصارمة هي الأسلوب الوحيد، فقد أصبح التركيز الآن على أساليب أكثر ذكاءً ومدعومة علميًا، تهدف إلى تحقيق فقدان وزن مستدام عبر تحسين الأيض ووظائف الهرمونات وتوازن نمط الحياة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا"، فإن ممارسة الرياضة وحدها لا تُحدث فرقًا كبيرًا، بل إن التغييرات في نمط الحياة والإضافات الغذائية تسهم أيضًا في فقدان الوزن.

وعلق الدكتور فاسيلي إليوبولوس (دكتور فاس)، وهو طبيب معروف في مجال طول العمر ومؤسس مشارك لعيادة "لونجيفيتي هيلث"، في منشور له على "إنستغرام" قائلاً: "لقد كذبوا عليك بشأن فقدان الوزن. الأمر لا يقتصر على السعرات الحرارية الداخلة والخارجة".

الببتيدات ودورها في إنقاص الوزن

الببتيد هو سلسلة قصيرة من الأحماض الأمينية التي تُكوّن البروتينات في الجسم، ويُستخدم أيضًا كأداة حديثة لمساعدة الأشخاص على فقدان الوزن. بعض الببتيدات مثل Lpamorelin وCJC-1295 لا تعمل فقط على حرق الدهون، بل تُحسّن أيضًا مستويات هرمون النمو وتعزز إصلاح الخلايا. كما أنها تُساعد في تحسين جودة النوم، وزيادة معدل الأيض، وتسريع عملية التعافي.

إصلاح نقص الفيتامينات المخفية

تلعب الفيتامينات دورًا أساسيًا في الجسم، ويؤدي نقصها إلى تباطؤ عملية الأيض. بعض الفيتامينات المهمة تشمل المغنيسيوم، فيتامينات ب، وفيتامين د، والتي ترتبط مباشرة بصعوبات فقدان الوزن. هذه الفيتامينات تعزز الأيض عبر دعم إنتاج الطاقة، وتوازن الهرمونات، وحساسية الأنسولين، مما يساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أسرع.

التدريب الهجين: القوة والكارديو

الجمع بين تمارين القوة وتمارين القلب "الكارديو" يعد من أكثر الطرق فعالية لفقدان الوزن. فهو يساعد على حرق السعرات، وبناء كتلة عضلية صافية، والحفاظ على نشاط الأيض عبر حرق الدهون. ويوصي الدكتور فاس بتخصيص 3 ساعات أسبوعيًا على الأقل لتمارين "الكارديو" وساعتين أسبوعيًا لرفع الأثقال التدريجي.

خطة تغذية شخصية

النظام الغذائي المتوسطي يُعد خيارًا ممتازًا لفقدان الوزن، إذ يشمل أطعمة غنية بالدهون الصحية، والألياف، ومضادات الأكسدة. هذا النظام يدعم الأيض الصحي، يقلل الالتهابات، وينظم الجوع. البداية تكون بالخضراوات، الأسماك الدهنية، والكربوهيدرات المعقدة مثل الأرز البني، الشوفان، والحمص.

إعادة ضبط الأيض بالصيام

يساعد الصيام على تحفيز عملية الالتهام الذاتي، التي تخلّص الجسم من نفايات الخلايا، وتحسّن كفاءة الأيض، وتقلل الالتهابات، وتُعزز حرق الدهون بمرور الوقت.

في المجمل، فإن فقدان الوزن الحقيقي لا يعتمد فقط على النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، بل يتطلب تحولًا كاملًا في نمط الحياة.