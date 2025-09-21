كيف تؤثر الأطعمة الصحية على المزاج والتوتر؟

يلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في الحفاظ على الصحة النفسية، إلى جانب تأثيره المعروف على الصحة الجسدية.

وأظهرت دراسات متزايدة أن نوعية الطعام الذي نتناوله يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المزاج، والوظائف الإدراكية، ومستويات التوتر والقلق.

فالأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الأوميغا-3، فيتامين B12، والمغنيسيوم، ترتبط بتحسين الحالة المزاجية وتقليل أعراض الاكتئاب والقلق، في حين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالسكريات المصنعة والدهون المشبعة قد تسهم في اضطراب المزاج وزيادة مخاطر الاضطرابات النفسية.

من جانبها كشفت أخصائية التغذية ولاء أبو عيسى، أن للنظام الغذائي تأثيرا مباشرا على الصحة النفسية، فالأطعمة غير الصحية مثل المصنعة والتي تحتوي على دهون وسكريات تزيد من الاكتئاب والقلق.

وبينت أبو عيسى في حديثها لـ"إرم نيوز" أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الصحية يدعمون الناقلات العصبية في الدماغ مثل "هرمون السعادة" الذي يساعد على تحسين المزاج واستقرار سكر الدم.

وعن الأطعمة الغنية بالبريبوتيك مثل الزبادي قالت الأخصائية، إنها تحتوي على بكتيريا مفيدة تحسن من وظيفة الأمعاء ومشاكل الجهاز الهضمي ما يقلل من التوتر والانتفاخات.

وشددت أبو عيسى على ضرورة التركيز على الأطعمة التي تحتوي على الأوميغا 3 مثل الأسماك والسالمون والمسكرات التي لها دور كبير في تحسين المزاج، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

ونبهت الأخصائية إلى ضرورة الابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية والسكريات التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض النفسية، إذ إن الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة المعالجة والسكريات البسيطة تزيد الالتهاب في الجسم، وهو عامل مرتبط بزيادة خطر الاكتئاب.

وفي المقابل فإن النظام الغذائي المضاد للالتهابات مثل حمية البحر الأبيض المتوسط يقلل من الالتهاب، ويحسن الحالة النفسية.

وأثبتت عدة دراسات أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه، الخضروات، الحبوب الكاملة، والبروتينات الصحية، أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأشارت أخصائية التغذية إلى ضرورة عدم إهمال وجبة الإفطار الذي يرتبط بزيادة القلق وضعف التركيز، والتأكد من أخذ وجبة إفطار غنية بالبروتين والكربوهيدرات المعقدة لتحسين المزاج وزيادة الاستقرار النفسي طوال اليوم.

وجانب آخر تحدثت عنه الأخصائية وهو شرب الماء بشكل كاف، مبررة بأنه حتى الجفاف البسيط يمكن أن يؤثر على التركيز ويزيد من التوتر، لذا فإن شرب كميات كافية من الماء مهم للحفاظ على توازن الدماغ.