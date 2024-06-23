غسول الفم قد يسبب السرطان.. وهذا العصير الطبيعي هو الحل

يقول العلماء إن عصير الخس قد يكون أفضل لصحة الفم من غسول الفم، وذلك بحسب تقرير جديد نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويؤكد العلماء أن الخضراوات الورقية تضم كثيرًا من النترات؛ التي يمكن أن تقلل من البكتيريا والحموضة في الفم، التي تسبب أمراض اللثة وتسوس الأسنان.

ويأتي هذا الحل الطبيعي، بعد دراسة مثيرة للجدل ربطت غسول الفم الذي يضم الكحول بالسرطان، إذ ادعى باحثون من بلجيكا أنه يرفع مستويات نوعين من البكتيريا في الفم قد يسببان أورام المريء والقولون والمستقيم.

وبحثًا عن بدائل لرائحة الفم الصباحية، درس باحثون من جامعة غرب اسكتلندا، تأثير النترات على صحة الفم لدى الرياضيين، ليجدوا أن شرب عصير الشمندر، الذي يضم مستويات عالية من النترات، يحمي أسنانهم من المشروبات الرياضية الحمضية والمواد الهلامية الكربوهيدراتية في أثناء ممارسة الرياضة.