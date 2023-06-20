ما سر تمتع المعمرين في اليابان بصحة جيدة؟

وذكرت الدراسة أن أهم ثلاثة أطعمة يأكلها المعمرون اليابانيون الأصحاء كل يوم هي الأرز والخضار ومنتجات الألبان، فيما اعتاد الكثيرون تناول الأرز للحصول على ما يحتاجه الجسم من الطاقة، والخضراوات كمصدر غني بالفيتامينات والمعادن، ومنتجات الألبان للكالسيوم لتقوية الأسنان والعظام.

وعن نمط الحياة، أجاب المعمرون بأنهم مارسوا الرياضة لأكثر من 30 دقيقة يوميًا، وقالوا إن لديهم إحساسا جسديا بكونهم يبلغون من العمر 89.9 عامًا ولهم شعور عقلي بكونهم يبلغون 83.3 عامًا، رغم أن هذين العمرين أصغر من العمر الفعلي بأكثر من 10 سنوات.

ويوجد في اليابان أكبر عدد من كبار السن في العالم، حيث يستمر عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام في الزيادة على أساس سنوي.. وفي عام 2021 وصل عددهم إلى 86510 أشخاص.