هذا ما يسببه قلة النوم على تكوين ذاكرتك والاحتفاظ بها

أكدت أبحاث حديثة على التأثير العميق للنوم في الاحتفاظ بالذاكرة، مع التركيز بشكل خاص على نشاط الخلايا العصبية داخل الحصين، حيث قدمت دراستان أجرتهما جامعة ميشيغان رؤى قيمة بشأن الآليات التي يؤثر فيها النوم، أو عدمه، في تكوين الذاكرة، بحسب تقرير نشره موقع "سينس ديلي".

تأثير النوم في نشاط الخلايا العصبية

ومعروف على نطاق واسع بأن الحرمان من النوم له آثار ضارة في الوظائف الإدراكية، خاصة الذاكرة.

وقد استكشفت الدراستان، بقيادة الأستاذ المشارك في علم التخدير في كلية الطب بجامعة ميشيغان، الدكتور كامران ديبا، الديناميكيات العصبية التي تحدث أثناء النوم، وكيف تسهل هذه العمليات تعزيز الذاكرة.

فهم الخلايا العصبية المكانية

الخلايا العصبية المكانية، وهي أنواع محددة من الخلايا العصبية في الحصين، مسؤولة عن الذاكرة المكانية والملاحة.

وتنشط هذه الخلايا عندما يواجه الفرد، أو الفأر في الدراسة، مواقع محددة داخل بيئة ما، مثل المتاهة.

وهدفت الدراستان إلى تحليل سلوك هذه الخلايا العصبية أثناء النوم لفهم كيفية مساهمته في تكوين الذاكرة.