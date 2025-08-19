logo
صحة

تفشٍ قاتل لداء الفيالقة في نيويورك يودي بحياة 5 أشخاص

إرم نيوز
إرم نيوز
19 أغسطس 2025، 10:31 ص

توفي خمسة أشخاص في حي هارلم بمدينة نيويورك ونُقل 14 آخرون إلى المستشفى بعد إصابتهم بداء الفيالقة Legionnaires' disease، في حالات تعود إلى عدوى تنتشر عبر أنظمة تكييف الهواء، على ما أعلن مسؤولو الصحة.

وأعلنت إدارة الصحة في مدينة نيويورك عن تأكيد 108 حالات بهذا الداء التنفسي في الحي، مشيرة إلى ثبوت وجود البكتيريا في أبراج تبريد مكيفات الهواء.

داء الفيالقة عدوى رئوية خطرة تسببها بكتيريا الفيالقة، وتبلغ نسبة الوفيات 9% من إجمالي المصابين بهذا الداء.

ويمكن أن يحدث التلوث عن طريق الماء أو الجهاز التنفسي عبر قطرات دقيقة عالقة في الهواء. ولا ينتقل هذا المرض من شخص لآخر.

وذكّرت إدارة الصحة في مدينة نيويورك مالكي المباني بالتزامهم ضمان الصيانة السليمة لأنظمة تكييف الهواء لمنع انتشار البكتيريا.

ويشتق اسم هذا المرض من أولى الحالات المعروفة التي سُجلت عام 1976 في فندق في فيلادلفيا حيث كانت جمعية المحاربين القدامى الأمريكية تعقد مؤتمرا، وقد توفي أربعة وثلاثون شخصا حينها.

