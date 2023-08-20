الخدر في اليدين والقدمين.. تعرف على الأسباب

ينصح أطباء بعدم تجاهل الشعور بالخدر في اليدين أو القدمين، وأنه لا بد من مراجعة الطبيب واستشارته لمعرفة سبب الخدر.

وبحسب الدكتورة زاميرا بيكمورزايفا، أخصائية طب الأعصاب، فإن على الشخص المصاب بخدران اليدين البحث عن سبب المشكلة بالعمود الفقري العنقي والجزء العلوي من الصدر، وإذا كان في القدمين فتكون المشكلة في أسفل العمود الفقري الصدري والقطني.

وبينت الدكتورة وفقا لصحيفة "إزفيستيا"، أن مشكلة الخدران غالبا تكون مرتبطة بمشاكل بالعمود الفقري ووجود فتق بين الفقرات، ويمكن أن يكون سبب خدر الأطراف تكوّن بؤر أو تضخم في الحبل الشوكي.