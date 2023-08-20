الخدر في اليدين والقدمين.. تعرف على الأسباب
ينصح أطباء بعدم تجاهل الشعور بالخدر في اليدين أو القدمين، وأنه لا بد من مراجعة الطبيب واستشارته لمعرفة سبب الخدر.
وبحسب الدكتورة زاميرا بيكمورزايفا، أخصائية طب الأعصاب، فإن على الشخص المصاب بخدران اليدين البحث عن سبب المشكلة بالعمود الفقري العنقي والجزء العلوي من الصدر، وإذا كان في القدمين فتكون المشكلة في أسفل العمود الفقري الصدري والقطني.
وبينت الدكتورة وفقا لصحيفة "إزفيستيا"، أن مشكلة الخدران غالبا تكون مرتبطة بمشاكل بالعمود الفقري ووجود فتق بين الفقرات، ويمكن أن يكون سبب خدر الأطراف تكوّن بؤر أو تضخم في الحبل الشوكي.
وأضافت الدكتورة أن هناك أسبابا أخرى للشعور بالخدران، ومنها سبب شائع لخدران اليدين هو متلازمة النفق الرسغي، فعندما يحدث انضغاط العصب على مستوى مفاصل الرسغ، لا يوجد سوى ثلاثة منها، شعاعي وزندي ومتوسط، وكل واحد منها مسؤول عن أعصاب أصابع معينة. واستنادًا إلى أي أصابع تزعج أكثر، يمكن تحديد العصب المصاب".
ويمكن أن يشعر الإنسان بالخدران وفقا للدكتورة، بسبب تناول بعض أنواع الأدوية مثل المضادات الحيوية ومضادات التجلط وخلال فترة العلاج الكيميائي.
وفي السياق ذاته، أشارت الدكتورة إلى أن الإنسان يشعر بالحرقة وخدر اليدين والقدمين، نتيجة معاناة الألياف العصبية من داء السكري والإفراط في تناول الكحول.