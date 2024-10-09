ما قد لا نعرفه عن فوائد "فيتامين E"

فيتامين E ليس مجرد عنصر غذائي عادي، بل هو مجموعة من المغذيات المهمة تتكون من ثمانية أشكال مختلفة.

يُعد هذا الفيتامين، القابل للذوبان في الدهون، ضروريًا لجسمك، حيث يلعب دورًا كبيرًا كمضاد للأكسدة، مما يحمي خلاياك من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة.

وفيتامين E أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، ويُساعد الجسم في امتصاصه كما يحدث مع الدهون الغذائية.

وتشمل أشكاله: ألفا، بيتا، دلتا، وجاما توكوفيرول، بالإضافة إلى توكوترينولات متعددة. يُعد ألفا توكوفيرول الأكثر شيوعًا ووجودًا في أنسجة الجسم.

وبحسب موقع "كليفلاند"، إليك فوائد فيتامين E:

الوقاية من السرطان

يعمل كمضاد أكسدة، حيث قد يسهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

صحة العين

يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بالضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

تعزيز المناعة

يعزز أداء الجهاز المناعي ويحسن قدرته على مكافحة الأمراض.

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الوقاية من جلطات الدم

يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الجلطات، ولكنه لا يجب أن يُعد بديلاً عن الأدوية المخصصة.

تحسين صحة البشرة

يستخدم في منتجات العناية بالبشرة لترطيبها وحمايتها.

كيفية الحصول على فيتامين E؟

يمكن الحصول على احتياجات الجسم من فيتامين E من خلال تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل الخضراوات، والفواكه، والمكسرات، والبذور، وتعد المكملات غير ضرورية لمعظم الأشخاص، ولكن الأفراد الذين يعانون من مشاكل في امتصاص الدهون قد يحتاجون إليها.

والإفراط في تناول فيتامين E من خلال المكملات يمكن أن يكون خطيرًا، لذا يُنصح بعدم تجاوز الجرعات المحددة.

ويجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية تسييل الدم أو الذين يخضعون لعلاجات معينة استشارة مقدمي الرعاية الصحية قبل البدء في استخدام مكملات فيتامين E.