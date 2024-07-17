وجدت تجربة أن أدوات الفحص الذاتي المرسلة بالبريد فعالة في الكشف عن الخلايا غير الطبيعية، إذ تعمل هذه الاختبارات من خلال الكشف عن فيروس الورم الحليمي البشري، وهو المسؤول عن جميع سرطانات عنق الرحم تقريبًا.

وفي التجربة التي أُجريت في كلية كينغز كوليدج لندن، عُرضت على النساء مجموعات أدوات الفحص التي يمكن استخدامها في المنزل؛ ما أدى إلى زيادة معدلات المشاركة في الفحص.

وتعد هذه الأدوات، التي تتضمن مسحة مهبلية، بدقة الفحوصات ذاتها التي يجريها أخصائيو الرعاية الصحية، ويمكن أن يؤدي الاستخدام الروتيني لهذه المجموعات إلى زيادة تغطية الفحص إلى 77.3%؛ ما قد يمنع العديد من حالات سرطان عنق الرحم.

ويُعد الكشف المبكر من خلال الفحص أمرًا بالغَ الأهمية لعلاج الخلايا غير الطبيعية قبل أن تتطور إلى سرطان.

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ويمكن للفحص الذاتي أن يغير قواعد اللعبة بالنسبة لفحص عنق الرحم، خاصة بالنسبة للنساء اللاتي لا يحضرن الفحوصات بانتظام، كما يمكن إجراء الفحص في المنزل لمزيد من الراحة.

ورغم أن التطعيم قد قلل من معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم إلى حد بعيد، فإن الفحص المنتظم لا يزال مهمًّا لمن ولدن قبل عام 1990.

ويظل الكشف المبكر من خلال الفحص إستراتيجية رئيسة في إنقاذ الأرواح من سرطان عنق الرحم.