منها "الادخار".. أبرز علامات الإصابة بوسواس النظافة القهري

اضطراب الوسواس القهري هو حالة صحية عقلية يعاني فيها المريض من أفكار وسواسية وسلوكيات قهرية. وبحسب الخبراء يصيب هذا الاضطراب الرجال والنساء والأطفال؛ إذ قد تظهر أعراض بعض الأشخاص منذ سن السادسة، لكنه يبدأ غالبًا في سن البلوغ أو البلوغ المبكر.

وهناك نظريات مختلفة حول سبب الإصابة بالوسواس القهري، ولا يمكن لأي نظرية أن تفسر تجربة كل شخص بشكل تام، لكن الأبحاث تشير إلى أن الأمر قد يكون له علاقة بالتجارب الشخصية والعوامل البيولوجية.

ويؤكد الخبراء أن هذا الاضطراب أكثر تعقيدًا من مجرد النظافة والترتيب، إذ يمكن أن يظهر ببضع طرق مختلفة؛ ما قد يجعل اكتشافها من الخارج أمرًا صعبًا بعض الشيء.

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ما أبرز أعراض اضطراب الوسواس القهري؟

إذا كنت تعاني اضطراب الوسواس القهري، فعادةً ما تواجه أفكارًا وسواسية وسلوكيات قهرية متكررة. وقد يكون هذا الأمر مزعجًا، ويؤثر بشكل كبير على حياتك.

العادات القهرية

يشعر المريض بتحسن كلما كرر عادات معينة في البداية، ولكنه قد يجد نفسه أسيرًا لتلك العادات، كلما زادت رغبته في تكرارها، كغسل يديه مثلا. وقد يؤدي تكرار العادة إلى حلقة مفرغة من الأفكار والمشاعر والسلوكيات.

الأفكار المتطفلة

يأخذ المصابون باضطراب الوسواس القهري بعض الأفكار، ويحولونها إلى هواجس، ويلجؤون إلى القهر كوسيلة للتعامل معها.

وتشمل الأنواع الشائعة للسلوك القهري لدى الأشخاص المصابين بالاضطراب ما يلي:

تنظيف وغسل اليدين.

الفحص المتكرر (مثل التحقق من أن الأبواب مقفولة، أو أن الغاز مغلق).

الترتيب والتنظيف بالمعقمات.

الادخار.

تكرار طلب الطمأنينة.

العدّ وتكرار كلمات معينة.