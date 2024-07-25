من الخبز والحبوب إلى اللحوم والألبان النباتية، خضعت العديد من المنتجات التي يتم تسويقها كخيارات صحية، لعمليات تبين أنها مرتبطة بأضرار صحية، وفقا للخبراء.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، تخضع الأطعمة فائقة المعالجة، التي تتميز بالحد الأدنى من محتواها الغذائي الكامل والاستخدام المكثف للمواد المضافة، للتدقيق بسبب مخاطرها الصحية المحتملة.

وقد كشفت مراجعة شاملة نشرت مؤخرًا أن الأطعمة فائقة المعالجة ترتبط بشكل مباشر بـ32 مشكلة صحية، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني وضعف الصحة العقلية والوفاة المبكرة.

هذه الأطعمة، التي تحتوي على مواد مضافة مثل المحليات والمواد الحافظة والملونات والمنكهات والمستحلبات، غالبًا ما يتم استخلاصها من الزيوت والدهون والسكريات والنشويات والبروتينات لإطالة العمر الافتراضي وتحسين الاستساغة.

وأثار الخبراء مخاوف بشأن نظام تصنيف النجوم الصحي في أستراليا، مشيرين إلى أنه يتم استغلاله من قبل الشركات التي تنتج الأطعمة فائقة المعالجة. ومن هذه المنتجات، التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها صحية، حبوب الإفطار وألواح البروتين والحليب النباتي والخبز.

الخبز

تحتوي معظم شرائح الخبز المتوفرة في محلات السوبر ماركت على النشويات المعدلة والمواد المضافة مثل المستحلبات والعلكة النباتية، حتى في الأصناف التي تحمل علامة متعددة البذور أو العجين المخمر.

اللحوم المصنعة

غالبًا ما يحتوي اللحم المقدد والنقانق واللحوم الباردة المقطعة مثل "السلامي" على مستحلبات ومكثفات ونشويات معدلة وألياف مضافة وألوان ونكهات صناعية.

اللحم النباتي

"اللحوم المزيفة" النباتية مثل البرغر والنقانق، على الرغم من أنه يتم تسويقها غالبًا بصور نباتية، إلا أنها تُعَالَج بشكل كبير وتحتوي عادةً على مستحلبات، على عكس مصادر البروتين النباتي الكاملة مثل الفطر أو الفاصوليا.

الحليب النباتي

يُعَالَج العديد من منتجات الحليب النباتي والجبن النباتي بشكل فائق، وتحتوي على مستحلبات وعلكة نباتية ومثبتات ونكهات. ومع ذلك، فإن بعض المنتجات، مثل بعض أنواع حليب الصويا، تتجنب هذه الإضافات، وذلك باستخدام الماء وفول الصويا والزيت والملح فقط.

حبوب الإفطار

تشمل العديد من الحبوب ومشروبات الإفطار المالتوديكسترين والألوان المضافة والبروتينات والألياف المعالجة، مما يسهم في تصنيفها على أنها فائقة المعالجة.

ألواح البروتين

تحظى ألواح البروتين "الصحية" بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يتناولون الوجبات الخفيفة المهتمين بالصحة، وغالبًا ما تكون محملة بالألياف والبروتينات المصنعة والمحليات والسكريات المعدلة.

وجبات جاهزة للأكل

تحتوي الوجبات الجاهزة في كثير من الأحيان على العديد من الإضافات للحفاظ على مدة الصلاحية، مما يجعلها عالية المعالجة. وغالبًا ما تكون قائمة المكونات الطويلة علامة واضحة على وجود مثل هذه المنتجات.

الزبادي

عادة ما يحتوي الزبادي المنكه على إضافات أكثر من الأصناف العادية. لذا على المستهلكين التحقق من وجود مكثفات أو مواد تحلية أو نكهات صناعية.

صلصات الطبخ

غالبًا ما تشتمل صلصات الطبخ الخاصة بالمعكرونة أو أطباق القلي السريع على مكثفات أو معززات نكهة أو ألوان غير موجودة في الصلصات منزلية الصنع.

السمن

يُنْتَج سمن المارجرين من خلال الزيوت النباتية فائقة المعالجة، وعادةً ما يُحَسَّن بالمستحلبات والألوان، على عكس الزبدة التي لا تُعَالَج بشكل فائق.

أغذية الأطفال

بعض أغذية الأطفال، بما في ذلك الحبوب والبسكويت التي يتم تسويقها للرضع، تخضع للمعالجة الفائقة. وتشير الدراسات إلى أن ما يقرب من ثلث أغذية الأطفال المباعة في المملكة المتحدة تقع ضمن هذه الفئة.

تسلط هذه النظرة العامة الضوء على الطبيعة المنتشرة للأطعمة فائقة المعالجة، وتؤكد أهمية التدقيق في الملصقات الغذائية لاتخاذ خيارات غذائية مستنيرة.