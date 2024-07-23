تعدّ القدرة على التركيز مهارة قيّمة خاصة للأطفال، ويمكن للوالدين دعم تنمية هذه المهارة من خلال بعض الأساليب الصحية.

ونستعرض في التقرير التالي بعض النصائح لزيادة التركيز والذاكرة لدى الأطفال، وفق ما أوردتها صحيفة "تايمز أوف إنديا":

التنفس البطني

يساعد التنفس البطني أو الحجابي في خفض ضغط الدم وتعزيز الوضوح العقلي، مما يسهل التركيز، ويمكن تعليم الأطفال هذه المهارة لتقليل القلق المرتبط بالمهام الصعبة.

نظام غذائي متوازن

تأكد من أن الأطفال ينتهجون نظامًا غذائيًا غنيًا بالمغذيات، يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات.

وتدعم الأطعمة الغنية بأحماض "أوميغا 3"، مثل الجوز وبذور الشيا والأسماك الدهنية، نمو الدماغ ووظيفته.

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تقليل الانحرافات

يساعد خلق بيئة خالية من المشتتات مثل الموسيقى الصاخبة والتلفاز والألعاب الأطفال على التركيز، وتقليل استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت خلال أوقات الدراسة يمكن أن يكون مفيدًا.

شرب الماء بانتظام

يؤثر الجفاف سلبًا على التركيز والوظيفة المعرفية، وتشجيع الأطفال على شرب الماء كل 20 دقيقة يساعد في الحفاظ على ترطيبهم ونشاطهم.

جدول دراسة منتظم

تساعد الدراسة في الوقت نفسه كل يوم في بناء عادة دراسية منتظمة، مما يسهل على الأطفال التركيز مع مرور الوقت.