مشروب "بسيط" قد يساعدك على النوم بشكل أفضل

إذا كنت تعاني صعوبة في النوم، فقد يكون الحل أبسط مما تتخيل! وفقًا لدراسة حديثة، يمكن لبعض أنواع الشاي أن تعزز جودة نومك، وتساعدك على الاسترخاء بشكل أسرع.

وبحسب صحيفة "ميرور"البريطانية، أشار الدكتور تيم بوند، خبير في التغذية وباحث في لجنة استشارات الشاي (TAP)، إلى أن الشاي، سواء كان أسود أو أخضر أو حتى عشبيًا، مثل البابونج والخزامى، له فوائد مهدئة تساعد على تحسين جودة النوم.

على سبيل المثال، وجدت الدراسات أن شرب خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يحسن من فترة النوم، ويقلل من الوقت الذي يستغرقه الشخص للنوم. كما أن الشاي الأسود الغني بمركب (GABA) يمكن أن يعزز وقت النوم إلى حد بعيد.

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كما أوضح الدكتور بوند أن تناول شاي البابونج قبل النوم يساعد على الاسترخاء بفضل مكوناته المهدئة، مثل الجلوكورونوكسيلان، ما يجعل كوباً واحداً قبل النوم وسيلة فعالة لتحسين نوعيته.

أما شاي الخزامى، فقد ثبت أنه يساهم في تهدئة الأعصاب؛ مما يساعد على النوم بشكل أسرع.

لذلك، إذا كنت تبحث عن طريقة طبيعية وغير مكلفة لتحسين نومك، جرب شرب كوب من الشاي المفضل لديك قبل النوم. الفوائد ليست فقط للنوم، بل لصحتك العامة أيضًا!