يوصي الأطباء دائما بعد سن معينة ببدء الالتزام بالتحاليل الصحية، وقاية من أي أمراض قد تعترضنا بفعل التقدم في العمر.

وبالنسبة للرجال، ترى الطبيبة يلينا أوستروفسكايا أخصائية الغدد الصماء والطب الوقائي، أن عليهم البدء بالالتزام بستة تحاليل طبية مرة واحدة في السنة بعد تجاوزهم الـ35 عاما.

وفق موقع "روسيا اليوم"، تشمل هذه التحاليل، تقييم مستوى هرمون التستوستيرون والبرولاكتين وهرمون ملوتن (LH) والهرمون المنبه للجريب FSH (تنتجه الغدة النخامية ويعتمد عليه إنتاج الحيوانات المنوية) والغلوبولين وفيتامين D.

وتنوّه، لمن يعانون من مشكلة في إنتاج هرمون التستوستيرون، أو يخططون لإنجاب الأطفال، البدء بمراقبة مستوى هرمون FSH، لأنه يساعد على تقييم إنتاج الحيوانات المنوية.

وقد يعاني الرجال بعد الـ35 من زيادة في البرولاكتين، ما يؤثر سلبا في مستوى هرمون التستوستيرون.

وتقول الطبيبة يلينا إن "هناك عدة عوامل تؤثر في هذه الزيادة، منها أورام الغدة النخامية، والإجهاد، وزيادة تناول البروتين، وقلة النوم، والتمارين الرياضية المكثفة".

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كما تنصح بالبدء بتحاليل لفيتامين D، نظرا لأن انخفاضه يؤثر كذلك بالسلب على مستوى التستوستيرون، ما ينعكس على الجهاز العضلي الحركي والنسيج العضلي وكثافة العظام والأربطة والغضاريف والمفاصل والهيموغلوبين وإنتاج كريات الدم الحمراء.

ويعد تقييم هرمون الملوتن (LH) ضروريا، كونه يحفز هرمون التستوستيرون. وقد يكون مستوى هذا الهرمون منخفضا؛ بسبب إصابة الغدة النخامية أو ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين خاصة لدى الرجال الذين يعانون الوزن الثقيل.

أما الغلوبولين المرتبط بالهرمونات الجنسية، فيعد مهما لتقييم الحالة الصحية للرجل، لذا يجب إجراء فحصه مرة سنويا، وذلك لأن الكبد يفرز الغلوبولين، ما يؤدي لارتفاع مستواه في جسم الرجل، وبالتالي انخفاض مستوى التستوستيرون. لذلك يلاحظ ارتفاع مستواه لدى الرجال الذين يعانون من مقاومة الإنسولين وأمراض الكبد.