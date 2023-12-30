فوائد جمة لعصر الرمان ..ولكن؟

لعصير الرمان فوائد عدة أبرزها تعزيز عمل عضلة القلب، كما ويحسن تركيب الدم، ويساعد على زيادة الهيموغلوبين.

العصير الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المعدنية، من المفيد تناوله عند وجود التهابات في الجسم، لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة، مثل مركبات الفلافونويد و فيتامينات С وК وЕ، كما أنه يساعد على مكافحة العدوى ويكبح نمو الميكروبات التي تساهم في تطور التهابات اللثة.

كما يحتوي عصير الرمان على الألياف الغذائية التي تدعم توازن ميكروبيوم الأمعاء، كما يحتوي على مضادات الأكسدة والأنثوسيانين، ويساعد على استعادة القوة ويعزز المناعة.