سر الأحلام المزعجة.. ماذا يحدث عندما تقلل الكافيين؟

هل خفّضت استهلاك الكافيين مؤخرًا وبدأت تختبر أحلامًا شديدة الوضوح، وربما مزعجة؟

رغم الفوائد العديدة لتقليل الكافيين مثل تقليل عدد مرات التبول وتحسين مظهر الأسنان، فإن أحد الآثار الجانبية غير المتوقعة التي يلاحظها البعض هو كثافة الأحلام بعد تقليل الجرعة اليومية.

الكافيين يعمل كمحفّز، إذ يعطّل تأثير مادة الأدينوزين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تتراكم طوال اليوم وتساعد على الشعور بالنعاس مساءً.

أخبار ذات علاقة خاصة لدى الإناث.. شرب الكافيين ليلاً يرفع السلوك الاندفاعي

وعند تناول الكافيين، تبقى هذه المادة موجودة، لكن الدماغ لا يشعر بها بقوة، ما يخلق شعورًا مصطنعًا باليقظة.

لكن بمجرد التوقف عن الكافيين، يعود الأدينوزين ليؤدي دوره بالكامل، ويشعر الجسم بحاجة قوية للنوم، ما يفسّر الإحساس بالتعب المفاجئ أو الأحلام المكثفة التي تظهر أثناء النوم، خصوصًا عند الدخول في مراحل نوم عميق كان الكافيين يعطلها سابقًا.

يبلغ عمر النصف للكافيين من 3 إلى 6 ساعات، ما يعني أنه يبقى في الجسم ويواصل تعطيل إشارات النوم حتى بعد ساعات من تناوله.

لذلك، فإن تناوله في وقت متأخر قد يُقلّل من جودة النوم، ويؤثر بشكل خاص على مرحلة النوم غير الحالم (NREM).

ببساطة، التوقف عن الكافيين لا يمنحك نومًا أطول فقط، بل نومًا أعمق، وبالتالي أحلامًا أكثر وضوحًا.

لا توجد دراسات كثيرة تركز مباشرة على تأثير تقليل الكافيين على وضوح الأحلام، حيث تتجه أغلب الأبحاث إلى دراسة تأثير الكافيين على جودة النوم بشكل عام بدلاً من الأحلام نفسها.

رغم ذلك، هناك علاقة منطقية بين تقليل تناول الكافيين وزيادة وضوح الأحلام.

فالكافيين يقلل من مدة النوم الإجمالية ويزيد من الاستيقاظ الليلي، خاصة إذا تم تناوله في أوقات متأخرة من اليوم.

وعندما نقلل من الكافيين، يُتاح لجسمنا فرصة لاستعادة نشاطه والحصول على نوم أفضل.

أخبار ذات علاقة بعكس المتداول.. الكافيين قد يحمي من أمراض خطيرة

النوم الجيد يعزز مرحلة حركة العين السريعة (REM)، وهي المرحلة التي يكون فيها الدماغ نشطًا جدًا ويرتبط بها حدوث الأحلام. وزيادة فترة نوم حركة العين السريعة تعني أن دماغنا ينتج أحلامًا أكثر وضوحًا وتفصيلاً.

كما أن الاستيقاظ خلال نوم حركة العين السريعة يزيد من احتمال تذكر الأحلام، لأنها تبقى حديثة في الذاكرة.

لذا، تقليل الكافيين يمكن أن يؤدي إلى زيادة مدة نوم حركة العين السريعة، ما يفتح المجال لأحلام أكثر وضوحًا وتذكرًا.