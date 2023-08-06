"إيريس".. متحور جديد من كورونا ينتشر في أمريكا وبريطانيا

أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أن متحوراً جديداً من كوفيد 19، يُطلق عليه اسم " إيريس" أو " EG.5.1" وينحدر من سلالة أوميكرون، قد انتشر في المملكة المتحدة.

وأوضحت أن هذا المتحور يقف بالفعل خلف واحدة من كل سبع حالات جديدة. كما أن انتشاره زاد بسرعة في الأسابيع الأخيرة.

وأصبح المتحور مسؤولاً بالفعل عن 17٪ من الحالات في الولايات المتحدة و 15٪ في المملكة المتحدة، وفقا لموقع "انفوباي" الإخباري.