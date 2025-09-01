التدخين وزيادة الوزن يضاعفان الحاجة اليومية لهذا الفيتامين

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوتاغو في نيوزيلندا أن المدخنين والأشخاص ذوي الوزن الزائد يحتاجون إلى ضعف كمية فيتامين سي اليومية مقارنة بغيرهم، للحفاظ على مستويات كافية منه في الجسم.

وشمل التحليل نحو 3 آلاف مشارك من المسح الوطني الأمريكي للصحة والتغذية، وأظهرت نتائجه، المنشورة في مجلة Nutrients، أن الرجال يحتاجون إلى نحو 20% أكثر من النساء من الفيتامين، نتيجة ارتفاع معدلات التدخين وزيادة الوزن لديهم.

وأوضحت الباحثة المشاركة في الدراسة، أنيترا كار، أن التدخين يستنزف فيتامين سي نتيجة الإجهاد التأكسدي الناجم عن دخان السجائر، مشيرة إلى أن حتى المدخنين الذين يستهلكون أقل من 10 سجائر يوميًا يحتاجون إلى ضعف الكمية الموصى بها.

كما بيّنت أن زيادة الوزن تؤدي إلى انخفاض مستويات الفيتامين بآلية مشابهة، إذ يتوزع في حجم أكبر من الجسم، بينما ترتبط السمنة بالالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي يسرّع استنزافه.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول 100 ملغ يوميًا من فيتامين سي (ما يعادل ثمرة كيوي ذهبية أو برتقالة ونصف) يكفي لغير المدخنين وذوي الوزن الطبيعي، في حين يحتاج المدخنون وأصحاب الوزن الزائد إلى 200 ملغ على الأقل.

ويُعد فيتامين سي عنصرًا أساسيًا لدعم وظائف الإنزيمات، وإنتاج الكولاجين والطاقة والهرمونات والنواقل العصبية، إضافة إلى تنظيم عمليات الأيض. وأكد الباحثون أن الحصول عليه من الفواكه والخضروات هو الخيار الأمثل، مع إمكانية اللجوء إلى المكملات الغذائية عند الحاجة.

وترى كار أن هذه النتائج تستدعي مراجعة الإرشادات الغذائية الحالية، إذ قد لا تكفي لتلبية احتياجات الفئات الأكثر عرضة لنقص الفيتامين مثل المدخنين وذوي الوزن الزائد.