"حالة يديك" قد تشير إلى أعراض صحية خطيرة
إن حالة يديك قد تكشف الكثير عن شخصيتك، بداية من النسيج الصلب الذي يشير إلى العمل اليدوي وحتى نعومة اليدين التي تأتي مع حياة الرخاء. ولكن قد تظهر عليها أيضًا أعراض مهمة لمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب وسرطان الرئة.
وتعد أمراض القلب السبب الثاني للوفاة في المملكة المتحدة، حيث يفقد أكثر من 60 ألف شخص حياتهم سنويًّا بسببها.
ويمكن تجنب الإصابة بهذه الأمراض من خلال الكشف المبكر عن مشاكل، مثل: ارتفاع الكوليسترول واتخاذ تغييرات في نمط الحياة أو استخدام الأدوية المناسبة.
أما سرطان الرئة، فهو السبب الخامس للوفاة في المملكة المتحدة، ويؤدي إلى وفاة 95 شخصًا يوميًّا. يمكن تقليل مخاطر الإصابة به عبر الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأعراض والاستشارة الطبية، ما يمكن أن يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة حتى 20 مرة.
وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، قد تظهر أعراض على اليدين تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة، ورغم أن العديد من هذه العلامات قد تكون بريئة، فإنه من الأفضل استشارة الطبيب إذا استمرت أو تفاقمت.
وتشير تغيرات في شكل أو لون الأصابع إلى حالات صحية متعددة، بعضها غير ضار، ولكن البعض الآخر يمكن أن يكون مهددًا للحياة. عندما تبدأ أصابعك في الانتفاخ ويصبح الجلد حول الأظافر لامعًا، فهذا يُعرف بحالة "تعجر الأصابع".
ويعد سرطان الرئة هو السبب الأكثر شيوعًا لتضخم الأصابع، رغم أنه قد يشير أيضًا إلى حالات أخرى، يبدأ التضخم غالبًا من قاعدة الظفر قبل أن يمتد؛ ما يؤدي إلى انحناء الأظافر بشكل غير طبيعي.
وتعجر الأصابع قد يشير أيضًا إلى مشاكل أخرى في القلب والغدة الدرقية بالإضافة إلى سرطان الرئة، ويوصي الخبراء بالتحقق من الأعراض واتخاذ التغييرات اللازمة في نمط الحياة، إذا لاحظت تورم مفاصلك أو وجود نتوءات صفراء على يديك أو حول عينيك، يفيد بأنه عليك أن تجري فحصًا طبيًّا.