"حالة يديك" قد تشير إلى أعراض صحية خطيرة

إن حالة يديك قد تكشف الكثير عن شخصيتك، بداية من النسيج الصلب الذي يشير إلى العمل اليدوي وحتى نعومة اليدين التي تأتي مع حياة الرخاء. ولكن قد تظهر عليها أيضًا أعراض مهمة لمشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب وسرطان الرئة.

وتعد أمراض القلب السبب الثاني للوفاة في المملكة المتحدة، حيث يفقد أكثر من 60 ألف شخص حياتهم سنويًّا بسببها.

ويمكن تجنب الإصابة بهذه الأمراض من خلال الكشف المبكر عن مشاكل، مثل: ارتفاع الكوليسترول واتخاذ تغييرات في نمط الحياة أو استخدام الأدوية المناسبة.

أما سرطان الرئة، فهو السبب الخامس للوفاة في المملكة المتحدة، ويؤدي إلى وفاة 95 شخصًا يوميًّا. يمكن تقليل مخاطر الإصابة به عبر الإقلاع عن التدخين، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأعراض والاستشارة الطبية، ما يمكن أن يزيد من فرص البقاء على قيد الحياة حتى 20 مرة.