الدكتور فاوتشي يحذر: الكابوس الأسوأ قادم

كشف كبير علماء المناعة في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أنتوني فاوتشي بأن "أسوأ كابوس قادم"، مشيرا إلى أنه سيكون تكرارا لوباء كوفيد – 19.

شغل فاوتشي منصب مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لمدة 38 عامًا قبل أن يتقاعد في عام 2022، وخلال الوباء، كان أحد الأعضاء الرئيسين في فريق عمل البيت الأبيض المعني بفيروس كورونا في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس جو بايدن.

وقال فاوتشي لكريستيان أمانبور على شبكة "سي إن إن" عندما سئل عن التحذيرات الأخيرة بشأن انتشار حمى الضنك وأنفلونزا الطيور: "لسوء الحظ، أصبح أسوأ كابوس بالنسبة لي مع كوفيد-19 حقيقة".

وأضاف: "عندما أفكر في أسوأ كوابيسي التالية، فهو تكرار لما رأيناه، سواء كان ذلك وباءً من الأنفلونزا أو فيروس كورونا آخر ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، وينتشر بكفاءة من شخص لآخر، ويمكن أن يجعلك مريضًا للغاية ويقتلك.. هذا هو الشيء الذي يمكن أن يكون وباءً فتاكاً".

وأوضح بأن "هناك عدداً قليلاً جدًا من الإصابات الأخرى التي تتمتع بتلك الخصائص التي يسهل انتقالها مع درجة مدمرة من الوفيات".

وبين عامي 2020 و2023، قتلت جائحة كوفيد-19 أكثر من 1.1 مليون أمريكي، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وقتل أكثر من 5 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي ذروة الوباء، تم تسجيل ما يقرب من 26 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 9 يناير/كانون الثاني 2021.

وقد عاد فاوتشي، الذي كانت علاقته المضطربة مع ترامب والمحافظين منذ فترة طويلة، إلى دائرة الضوء مؤخرًا في يونيو/حزيران عندما قدم شهادة حول استجابة البلاد للوباء.

وتوترت الشهادة في مرحلة ما، حيث قالت النائبة مارجوري تايلور غرين، وهي جمهوريّة من ولاية جورجيا وحليف مقرب من ترامب، إن "مكان فاوتشي الذي ينتمي إليه هو السجن".

وله أيضًا كتاب جديد بعنوان "تحت الطلب: رحلة طبيب في الخدمة العامة"، حيث يتناول الكتاب بالتفصيل علاقته المعقدة مع الرئيس السابق طوال فترة الوباء، مع ظهور المرض كقضية مثيرة للخلاف السياسي في السنوات الأخيرة.

وحذر الخبراء مؤخرًا من "موجة صيفية" محتملة لحالات الإصابة بكوفيد-19 مع ظهور نوع جديد من فيروس كورونا يهيمن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وهذا النوع، أُطلق عليه اسم "FLiRT"، نظرًا لمواقع الطفرات في بروتيناتها الشوكية، وقد انتشرت الفئة الجديدة من المتغيرات الفرعية لفيروس كورونا بسرعة، ومع ذلك، في الوقت الحاضر، تشير بيانات مركز السيطرة على الأمراض إلى أن الوفيات وحالات العلاج في المستشفيات بسبب المرض قد انخفضت.

في الشهر الماضي، أوصى مركز السيطرة على الأمراض بتلقي لقاحات جديدة ضد فيروس كورونا لجميع الأمريكيين هذا الخريف، حيث يتمتع معظم الأمريكيين بدرجة معينة من المناعة ضد الإصابة بالعدوى، أو من التطعيمات السابقة أو كليهما.

وهذا يجعل الحاجة إلى التطعيمات ليست شديدة كما كانت وسط الوباء، وفقًا لمسؤولي الصحة.

وطُلب من الأمريكيين أن يتوقعوا تحديثًا سنويًا للقاحات كوفيد-19، على غرار توصيات الخريف الخاصة بلقاح الأنفلونزا للحماية من أحدث سلالات الأنفلونزا.