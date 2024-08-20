حذّر أطباء الجلد من استخدام شرائط إزالة الرؤوس السوداء عن الأنف، كاشفين عن نهج أكثر فاعلية ولطفًا من أجل بشرة صافية وخالية من العيوب.

وفي تقرير جديد نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت الدكتورة صوفي شوتر، أخصائية الأمراض الجلدية الشهيرة في "تيك توك"، عن المفاهيم الخاطئة الشائعة حول "الرؤوس السوداء على الأنف"، وقدمت نصائحها المهنية حول الطريقة الصحيحة لمعالجة المشكلة.

وقالت "الرؤوس السوداء على الأنف ليست كالمسامات المسدودة بسبب تراكم الدهون داخلها التي تتوزع على الوجه، بل هي خيوط دهنية حيوية وصحية وطبيعية، ويجب تجنب إزالتها".

وبحسب خبيرة الجلد، فإن استخدام شرائط المسام لإزالة هذه الخيوط الدهنية، قد يسبب ضررًا أكثر من نفعه.

وأوضحت أن المادة اللاصقة الموجودة في شرائط المسام، جنبًا إلى جنب مع حركة النزع القوية، يمكن أن يلحقا الضرر بالجلد، ما يؤدي إلى عواقب طويلة الأمد.

وبدلاً من الاعتماد على شرائط المسام، أوصت طبيبة الأمراض الجلدية باتباع نهج أكثر لطفًا وفاعلية للتحكم في إنتاج الزيت، وتقليل ظهور المسام على الأنف.

وقالت "إذا كنت تريد التحكم في إنتاج الزيت على أنفك والحفاظ عليه مشدودًا، وتقلل من الرؤوس السوداء، فعليك التركيز على علاجات مثل الهيدرافيشل، وعلى منتجات مثل أحماض ألفا هيدروكسي أو أحماض بيتا هيدروكسي والريتينول التي تحافظ على أنفك مشدودًا، وتقلل من إنتاج الزيت".