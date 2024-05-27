فوائد صحية غير معروفة لتجميد الخبز (فيديو)

وقالت الدكتورة باتيل: "إن تجميد الخبز طوال الليل ثم إعادة تسخينه أو تحميصه يغير التركيب الجزيئي للنشا إلى نشا أكثر مقاومة. هذا النوع من النشا يغذي بكتيريا الأمعاء، ويساعد على بناء ميكروبيوم صحي في الأمعاء، ويقلل أيضًا من مؤشر نسبة السكر في الدم في الخبز."

وأضافت أن تجميد الخبز يؤدي إلى انخفاض المؤشر الجلايسيمي بنسبة 30%، ويمكن تطبيق الطريقة نفسها على المعكرونة والأرز للحصول على فوائد مشابهة.

وحول سؤال المتابعين عن حفظ الخبز في الثلاجة، أكدت الدكتورة باتيل، أن ذلك يمكن أن يكون له تأثيرات مشابهة، حيث "تغير عملية التبريد بنية" الجزيئات.

وأشاد العديد من المتابعين بنصيحة الدكتورة شينتال، واعتبروها مفيدة لتحسين صحة الأمعاء، فيما أبدى بعضهم الآخر شكوكه حول فعالية هذه الطريقة مقارنة بتحميص الخبز مباشرةً، وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وفيما يخص الأطعمة النشوية، أوضح أحد الأطباء، أنها مصدر جيد للطاقة وتحتوي على الألياف والكالسيوم والحديد وفيتامينات ب، مؤكداً على أهمية الانتباه للدهون المضافة أثناء الطهي، لتجنب زيادة السعرات الحرارية.