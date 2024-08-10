كشف تقرير جديد صادر عن مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) في الولايات المتحدة، عن زيادة معدل تسجيل الوفيات بـ"السكتة الدماغية" بين الأمريكيين في منتصف العمر، وهو المعدل الأعلى منذ عقدين خلال جائحة "كوفيد 19".

ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أظهر التقرير أنّ معدل الوفيات بالسكتة الدماغية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عامًا ارتفع بنسبة 7% بين عامي 2012 و2019، ثم ارتفع 12% زيادة في عامي 2020 و2021.

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رغم انخفاض معدلات الوفيات في السكتة الدماغية في هذه الفئة العمرية قليلًا في عام 2022، ولكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة.

ويحذر الخبراء الطبيون أن منتصف العمر مرحلة مهمة لإدارة عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة المفرطة.

ويقولون إنه من المهم التعرف إلى أعراض السكتة الدماغية، والوصول للمستشفى بأسرع وقت ممكن للحصول على مساعدة.