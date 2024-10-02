كوب من الماء على الريق يصنع المعجزات

أشارت الدكتورة يلينا أوستينوفا، خبيرة التغذية الروسية، إلى أن شرب كوب من الماء على معدة فارغة في الصباح يعود بفوائد صحية عديدة، منها تقليل خطر تكون حصوات الكلى، والوقاية من التهابات المسالك البولية. وتؤكد أن هذه العادة لا تسهم فقط في إيقاظ الجسم، بل إن لها تأثيراً إيجابياً على الصحة العامة والجمال أيضاً. بحسب ما نشر موقع "غازيتا آر يو".

ولفتت أوستينوفا إلى أن شرب الماء في الصباح، يساعد على استعادة توازن السوائل في الجسم بعد فترة النوم الطويلة، حيث يكون الجسم في حاجة إلى تعويض السوائل التي فقدها خلال الليل. وهذا التوازن مهم جداً؛ لأن قلة السوائل تؤدي إلى زيادة كثافة الدم، ما يزيد خطر الإصابة بتجلطات دموية. وعندما تتحسن سيولة الدم، تتحسن معها تغذية الدماغ وأداؤه، بالإضافة إلى تحسين أداء الجهازين الهضمي والبولي.

وأوضحت أوستينوفا أن الماء يساهم في تسريع عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، وهو أمر مفيد للتحكم في الوزن. فعندما يشرب الشخص كمية كافية من الماء طوال اليوم، تتسارع هذه العمليات ويقل الشعور بالجوع، ما يساعد في تقليل تناول الطعام الزائد عن حاجة الجسم.

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كما أشارت أوستينوفا إلى أن شرب الماء يؤدي دوراً كبيراً في دعم صحة الجلد والشعر. إذ إن شرب كمية كافية من الماء، يساعد على ترطيب البشرة والحفاظ على مظهر صحي، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الشكل الخارجي.

وعلاوة على ذلك، تقول الخبيرة إن الماء في الصباح يسهم في تعزيز عمل الجهاز الليمفاوي، الذي يساعد الجسم في مكافحة الجراثيم والكائنات الضارة بفعالية أكبر.

كما يسهم شرب الماء بانتظام، في تقليل خطر تكوّن الحصى في الكلى، والوقاية من التهابات المسالك البولية، مما يجعله عادة صحية ينصح بالالتزام بها يومياً.