رياضة مهمة قد تهديك "عقداً" يُضاف إلى عمرك

في حين أن ممارسة الرياضة بانتظام قد أثبتت قدرتها على تقليل معدل الوفاة بنسبة تصل إلى 35%، إلا أن السؤال الأهم هو: أي رياضة تمنح أطول عمر؟

الأبحاث الحديثة تشير بوضوح إلى أن التنس يتصدر القائمة، متفوّقًا على الجري والسباحة وركوب الدراجات.

دراسة Copenhagen City Heart Study التي تابعت آلاف المشاركين لأكثر من 25 عامًا، كشفت أن لاعبي التنس قد يضيفون في المتوسط 9.7 سنة إلى أعمارهم، مقارنة بـ 6.2 سنة لتنس الريشة و4.7 سنة لكرة القدم.

ويرى العلماء أن التناسق بين الجهد البدني العالي والتفاعل الاجتماعي المستمر هو سر هذه النتيجة.

أخبار ذات علاقة كيف تؤثر متابعة الرياضة على الصحة النفسية؟

ناتاشا تافاريس، المدربة الشخصية ومدربة اليوغا من كولورادو، تؤكد أن ثلاث ساعات أسبوعيًا من التنس قد تخفّض خطر الإصابة بأمراض القلب بأكثر من 50%، كما أظهرت دراسة في Journal of Sports Medicine أن ممارسي رياضات المضرب لديهم انخفاض بنسبة 47% في الوفيات عامة و56% في الوفيات القلبية مقارنة بغير النشطين.

فوائد التنس لا تقتصر على القلب؛ فهو يحسن المرونة والتوازن، ويقوي العضلات والأوتار، ويعزز قوة القبضة، وهي مؤشر مهم للصحة وطول العمر، كما أن الطابع الاجتماعي للعبة يوفّر دعمًا نفسيًا ويكسر عزلة كبار السن، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الصحة العقلية ويقلل من خطر الاكتئاب والخرف.

أخبار ذات علاقة هل يمكن ممارسة الرياضة بعد النوبة القلبية؟

اللافت أن معظم المشاركين في الدراسات لم يكونوا محترفين، بل هواة يلعبون على ملاعب عامة، وبعضهم تجاوز السبعين من العمر.

ومع صعود رياضات مشابهة مثل Pickleball وPadel، باتت فوائد التنس في متناول الجميع.

لذا ينصح الخبراء أنه إذا كنت تبحث عن طريقة ممتعة وفعّالة لإطالة عمرك والحفاظ على صحتك الجسدية والعقلية، فقد تكون ضربة المضرب هي تذكرتك إلى حياة أطول وأكثر نشاطًا.