حرارة الصيف تُنذر بتسمم غذائي.. كيف تحمي نفسك؟

يزداد خطر التسمم الغذائي في الأجواء الحارة كثيرًا، إذ توفر درجات الحرارة المرتفعة بيئة مثالية لتكاثر البكتيريا والجراثيم في الأطعمة، خاصة تلك القابلة للتلف مثل اللحوم، منتجات الألبان، الوجبات المحضّرة سابقًا.

وغالبًا ما يؤدي سوء التخزين أو عدم طهي الطعام جيدًا إلى نمو ميكروبات خطيرة مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، ما يُعرّض الناس لمشكلات صحية تتراوح بين اضطرابات بسيطة في المعدة إلى حالات خطرة تستدعي التدخل الطبي.

من جانبها، حذرت اختصاصية التغذية ولاء أبو عيسى من ضرورة تجنب الأطعمة الجاهزة التي تحتوي على المايونيز والدجاج غير المطهو جيدا، والتي تحتوي على تلوث عالي بسبب الطقس الحار.

وأكدت الاختصاصية في حديثها لـ"إرم نيوز" أنه يجب طهي الأطعمة في المنزل جيدا خاصة التي تحتوي على لحوم ودواجن، وتجنب ترك الأطعمة القابلة للتلف خارج الثلاجة.

جانب آخر أشارت إليه أبو عيسى وهو مراعاة النظافة حتى نتحقق من عدم نقل الجراثيم أثناء تحضير الطعام وتناوله، وعدم استخدام الطعام المتبقي أكثر من 24 ساعة دون تبريد صحيح.

وأضافت الخبيرة ضرورة الانتباه لنظافة الأسطح التي يتم تحضير الطعام عليها ونظافة الأدوات وفصل الأطعمة، مثلا ما يتم تحضير الدجاج فيه يكون وحده والخضراوات كذلك.

ونبهت أبو عيسى إلى ضرورة تجنب أكل الطعام النيء في الأوقات الحارة مثل الأطعمة البحرية واللحوم والبيض.

وأكدت أهمية شراء الأطعمة من مصادر موثوقة بطريقة الحفظ والتخزين، لتجنب انتقال البكتيريا من خلال الأطعمة.

وبينت الاختصاصية أن أعراض التسمم تظهر عادة خلال ساعات إلى يومين من تناول الطعام الملوث، وقد تستمر من يوم إلى عدة أيام.

وفي حال ظهور أعراض شديدة أو مستمرة، مثل الإسهال الدموي أو الجفاف، يُنصح بمراجعة الطبيب فورًا.

ومن أعراض التسمم الغذائي الغثيان والقيء، الإسهال، وآلام وتقلصات في البطن، والحمّى، والضعف العام والتعب وفقدان الشهية.