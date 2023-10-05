أسباب صحية تدفع للبدء بنظام "تسلسل الوجبات".. ما هو وما أهميته؟

في حين يمكن أن يؤدي تناول الخضروات أو البروتينات أو الدهون إلى إبطاء عملية الهضم، مما يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم ويوفر إحساسًا مستدامًا بالشبع.

ولفتت الصحيفة إلى أن "تسلسل الوجبات لا يقتصر على التحكم في نسبة السكر في الدم فقط، بل إنه يؤثر على إفراز هرمون الشبع المسمى GLP-1، حيث تساعد المستويات العالية منه في تنظيم الشهية، وتقليل الرغبة الشديدة بتناول الطعام، إضافة إلى منع تعطل الطاقة بعد الوجبة.

ويؤثر تسلسل الوجبات على مرضى السكري من النوع الثاني الذين يريدون التحكم بأوزانهم، حيث إن لهذا النمط تأثيرا خاصا على أولئك.

وتقول الصحيفة: "إذا كنت تعلم أنك ستستمتع بالكربوهيدرات سريعة الهضم مثل المعكرونة أو شطيرة الخبز الأبيض، فابدأ وجبتك بسلطة متبلة بزيت الزيتون، حيث تسهم الألياف والدهون الصحية الموجودة في السلطة في التحكم في نسبة السكر في الدم والتخلص من الجوع".

وتشير الأبحاث إلى أن بدء وجبتك بالخضروات وأجزاء من البروتين يمكن أن يؤدي إلى شعور أفضل بالشبع وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، داعية إلى جعلها نقطة محورية في تخطيط وجبتك.

وحذرت الأبحاث من تناول الأطعمة ذات نسبة السكر في الدم المرتفعة، فعلى الرغم من أنك لا تضطر إلى التخلص من الأطعمة ذات نسبة السكر في الدم المرتفعة تمامًا، حاول تقليل وجودها في وجباتك اليومية.

ولفتت الأبحاث إلى أن الكربوهيدرات البسيطة التي يتم تناولها دون الدهون أو البروتينات أو الألياف المصاحبة تؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم وتعطله، داعية إلى إقران هذه الأطعمة بالدهون الصحية أو البروتينات أو الألياف لتثبيت مستويات السكر في الدم.

ويمثل تسلسل الوجبات تحولًا أساسيًا في كيفية إدراكنا للطعام وتأثيره على رفاهيتنا، ويسلط الضوء على أن أنماطنا الغذائية الشاملة لا تقل أهمية عن العناصر الغذائية الفردية وعدد السعرات الحرارية، إضافة إلى ذلك، فإنه يؤكد الأهمية لعوامل مثل توقيت الوجبات ومجموعات الطعام في تشكيل صحتنا الأيضية.

وتسلسل الوجبات ليس نهجًا واحدًا يناسب الجميع، ولكنه استراتيجية مرنة وعملية لا تتطلب إصلاحات غذائية جذرية حيث يؤكد خبراء التغذية أهمية الاستمتاع بالأطعمة التي تحبها كأمر أساسي.