ذات "مفعول سحري".. أغنية تساعد على تهدئة الأطفال (فيديو)

انتشر على "تيك توك" أغنية تعمل على تهدئة الأطفال، وتساعدهم على التوقف عن البكاء، بحسب ما أكده عدد من الأمهات.

وشاركت المدونة "إميلي روز بروستر"، والمعروفة باسم "@emilyrosebrewster"، نصيحة ذهبية لمتابعيها، موضحة أن تشغيل أغنية The Happy Song، والتي تبلغ مدتها دقيقتين ونصف الدقيقة، ساعدتها على تهدئة طفلها البالغ من العمر سبعة أشهر.

وحصدت الأغنية، التي تتمتع بمفعول سحري، في يوتيوب حتى الآن 50 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتعود أصول الأغنية إلى تعاون الموسيقار الحائز على جائزة غرامي، إيموجين هيب، مع علماء من جامعة جولدسميث، حيث تم استطلاع آراء 2300 أم وأب لتحديد الأصوات التي تبهج الأطفال.

وتضمنت هذه الأصوات العطس، وأصوات الحيوانات، وضحك الأطفال، ليتم جمعها في الأغنية.

وقال عالم النفس الدكتور أديمان، إن الأغنية عبارة عن مزيج ذكي من الأصوات الجذابة والزخارف الموسيقية والكلمات التفاعلية، التي توفر بديلاً عصريًا منعشًا لأغاني الأطفال.

وأوضح الخبراء أن الألحان اللطيفة الأخرى التي تحتوي على التكرار يمكن أن يكون لها تأثير مماثل، وأن الموسيقى الكلاسيكية، والتهويدات، وأصوات الطبيعة يمكن أن تساعد الأطفال على الاسترخاء والنوم.