الأحذية داخل المنزل.. هل تؤثر في صحة العائلة؟

لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كان ينبغي على الضيوف خلع أحذيتهم عند دخول المنزل. فبالنسبة للبعض، يعد ذلك مسألة نظافة واحترام، بينما يراه آخرون أمرًا غير ضروري أو حتى تصرفًا غير مهذب إن طُلب منهم ذلك. وقد شارك خبراء في علم الأحياء الدقيقة وأرضيات المنازل آراءهم حول مزايا وعيوب قاعدة "لا للأحذية داخل المنزل".

وتقول أليكس هيسلوب، خبيرة الاتجاهات في "فلورينغ سوبرستور" لصحيفة "إندبندنت"، إن النقاش آخذ في التزايد، حيث ارتفعت عمليات البحث على "تيك توك" عن عبارة "منزل من دون أحذية" بنسبة 39% خلال الشهر الماضي. وتوضح أن المعايير الثقافية والموقع الجغرافي والتفضيلات الشخصية تلعب جميعها دورًا في اتخاذ هذا القرار المنزلي. فخلع الأحذية يمكن أن يساعد على الحفاظ على نظافة المنزل وتقليل الحاجة إلى تنظيف الأرضيات، في حين أن البعض الآخر يفضل الراحة أو لا يريد إحراج الضيوف.

علميا

من الناحية العلمية، تؤكد الدكتورة بريمروز فريستون، أستاذة علم الأحياء الدقيقة السريرية في جامعة ليستر، أن الأحذية تنقل ملوثات مثل البكتيريا والفيروسات وجراثيم العفن وبقايا الحيوانات والأوساخ. وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة أريزونا وجود بكتيريا القولون على 96% من نِعال الأحذية، ووجود الإشريكية القولونية (E. coli) على 27% منها.

ومع ذلك، لا تطلب الدكتورة فريستون من زوارها خلع أحذيتهم، بل تعتمد على تنظيف يومي بمطهر للأرضيات وتنظيف منتظم للسجاد. وتوضح أن هذه الجراثيم لا تشكل عادةً خطرًا على الأصحاء، لكنها قد تؤثر في من يعانون الربو أو الحساسية، خصوصًا أن السجاد قد يطلق جزيئات في الهواء عند المشي عليه.

وتضيف فريستون أن الأرضيات الصلبة أكثر سهولة في التنظيف، وأقل عرضة لحبس الملوثات مقارنة بالسجاد، الذي يعمل كـ"خزان" للجزيئات الضارة. من جانبها، تشير هيسلوب إلى أن الأحذية قد تُلحق ضررًا بالأرضيات، حيث إن الأتربة والرطوبة يمكن أن تسبب خدوشًا وبقعًا، خاصة في الأرضيات الحساسة.

في الختام، ورغم أن خلع الأحذية قد لا يكون ضروريًّا من الناحية الصحية للجميع، فإنه يساعد على الحفاظ على نظافة الأرضيات. وفي النهاية، يبقى القرار مسألة تفضيل شخصي أو ثقافي، لكن كلا الخبيرين يتفقان على أن خلع الحذاء خطوة بسيطة تعود بفوائد عملية.



