هذا الأسبوع، تم نقل والدة الطفل، راما ديفي، البالغة من العمر 38 عامًا، إلى مستشفى ريفي في الهند عندما بدأت تعاني آلام المخاض.

ومع ذلك، أصيب العاملون في المستشفى والقرويون بالصدمة عندما اكتشفوا أن الطفل ولد ملتصقًا بجسد آخر لم يكتمل نموه بعد.

ووفق موقع "تايمز أوف إنديا"، أدى ذلك إلى خروج الطفل بوجهين وأربع سيقان وأربع أذرع. وبرزت الساقان والذراعان الزائدان من صدر الطفل.

وهذه الحالة الطبية تعد نادرة جدًّا لدرجة أن الأطباء ليس لديهم اسم لها.

مات الطفل بعد خمس ساعات من ولادته. ومن غير الواضح كيف مات الطفل بالضبط، لكن الطفل لم يكن قادرًا على الرضاعة الطبيعية أو استهلاك الحليب بمفرده، رغم أن الولادة كانت طبيعية.

رغم أن الولادة كانت بسيطة، ولم تكن بها مضاعفات، فإنها حدثت في منطقة ريفية حيث نادرًا ما تخضع النساء لفحص ما قبل الولادة، وهو ما قد يفسر سبب كون حالة الطفل مفاجِئة.

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ويعتقد أن الأسرة لديها أطفال آخرون.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الحالة الدقيقة قد شوهدت من قبل، فقد تم الإبلاغ عن العديد من الأشكال النادرة الأخرى للتوائم الملتصقة في الهند والدول المحيطة بها.