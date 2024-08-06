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صحة

دراسة: منظمات صحية كبرى ترتكب أخطاء في تعريف الاكتئاب

دراسة: منظمات صحية كبرى ترتكب أخطاء في تعريف الاكتئاب
تعبيريةالمصدر: Getty Images
ترجمات
ترجمات
06 أغسطس 2024، 1:59 م

كشفت دراسة حديثة عن انتشار معلومات مضللة بشأن الاكتئاب عبر مواقع تعود إلى منظمات ومؤسسات صحية كبرى، فقد أظهرت الدراسة أن العديد من هذه المنظمات تصف الاكتئاب كاضطراب يسبب أعراضاً، عوضاً عن تقديمه كتشخيص بناءً على مجموعة من الأعراض.

ووفقا لموقع "PsyPost" العلمي الذي سلط الضوء على نتائج الدراسة، فإن الاكتئاب هو حالة صحية نفسية معقدة تتميز بمشاعر الحزن المستمرة، وفقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة، وتترافق غالبا مع مجموعة من المشاكل الجسدية والعاطفية.

وتوضح الدراسة، التي نُشرت في مجلة "سايكوباثولوجي"، أن التصور الخاطئ يمكن أن يُعقد فهم الأفراد لصحتهم العقلية، ويُعيق العلاج الفعال.

وعلى الرغم من أن الاكتئاب يترافق مع مشاعر الحزن وفقدان الاهتمام، إلا أن تشخيصه يعتمد على مجموعة من الأعراض، وليس سببا رئيسيا واضحا.

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قام الباحثون بتحليل مواقع الويب للمنظمات الصحية المؤثرة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية والجمعية الأمريكية للطب النفسي، ووجدوا أن 53% من المواقع استخدمت لغة توحي بأن الاكتئاب يسبب مباشرةً الأعراض الموصوفة، بينما استخدمت 47% لغة غير محددة.

تؤكد الدراسة على ضرورة تحسين التواصل حول الاكتئاب لتفادي سوء الفهم الذي قد يعيق معالجة الأسباب الفعلية لمعاناة الأفراد.

وتدعو الدراسة إلى مزيد من البحث يتضمن مصادر ومؤسسات متنوعة لتوفير فهم أدق لموضوع الاكتئاب.

الاكتئاب

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