أطعمة تحميك من النوبات القلبية والسكتات الدماغية

قد تؤدي قوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية باستمرار إلى تلف في الأوعية الدموية، ما يزيد من جهد لإيصال الدم ويشكل خطورة على القلب.. وفي حال عدم الخضوع للعلاج، قد يتسبب ذلك بنوبات قلبية وسكتات دماغية.

وهذا كله سببه الرئيس النظام الغذائي الذي يتحكم بمستويات ضغط الدم، ما دفع أطباء للتحذير من تناول الملح، كونه يحتوي على الصوديوم الذي يجعل الجسم يحتفظ بمزيد من الماء، ما يضع ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية.

وهناك أطعمة غنية بالبوتاسيوم يمكن أن يساعد تناولها في خفض ضغط الدم عن طريق تقليل آثار الصوديوم في الجسم.

ووفق جمعية القلب الأمريكية، فإن الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم تساعد على التحكم في ضغط الدم عن طريق الحد من آثار الصوديوم.

وتفيد الجمعية أنه كلما زادت كمية البوتاسيوم التي تتناولها، زادت كمية الصوديوم التي تخرجها من الجسم.

كما نوهت الجمعية أن تناول اغذية غنية بالبوتاسيوم، مثل الزبيب والمشمش والخوخ يساعد على استرخاء جدران الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم.

كما نصحت جمعية القلب الأمريكية بتناول خضراوات معززة لصحة القلب والأنسجة والأوعية، مثل البطاطا والبازلاء والفطر والسبانخ.