%60 من الأشخاص يتحدثون أثناء النوم.. ما التفسيرات العلمية؟

حاول العديد من الباحثين دراسة ظاهرة الكلام خلال النوم، التي ترافق بعض الأشخاص، وهل تؤشر على الإصابة بمرض معين؟ أم أنه حادث عرضي لا تسببه مشكلة؟ وكيف يمكن معالجة الأشخاص الذين يعانون منها؟

حالة طبيعية

يعد الحديث خلال النوم، وفق اختصاصيين وعلماء، حالة طبيعية، وقد تختفي عندما ينال الشخص مزيداً من الراحة، وبممارسة عادات نوم صحية.

ومنذ خمسينيات القرن الماضي، كان الباحثون يعتقدون أن النوم عبارة عن حالة من السكون، إذ تتوقف معه معظم الوظائف الجسدية والعقلية عن العمل، ليسمح بدوره لأنظمة الجسم بالاستراحة من أنشطة يوم كامل، لكن هذه النظرية لم تعد صالحة لهذا العصر.

ويقول الخبراء إن النوم أصبح عملية نشطة ومعقّدة، وتؤدي دوراً أساسياً في تكوين الذكريات ومعالجتها، وتنظيم عملية الأيض في الجسم وإخراج السموم من الدماغ.

60 في المئة من الأشخاص يتحدثون أثناء نومهم

خلال العام 2021، كشفت دراسة علمية أن بعض الأشخاص يمكنهم الرد على أسئلة مسموعة، بل وخوض ما يشبه المحادثة وهُم في مرحلة نوم عمليق تسمى "حركة العين السريعة".

ووفق الأطباء، على الرغم من أن حديث البعض خلال نومهم قد يكون محرجاً أحياناً، فإنه يعد حالة طبيعية وعادية، وهو ما أكدته دراسة أجرتها الأكاديمية الأمريكية لطب النوم (AASM- American Academy of Sleep Medicine) عام 2020 ، أظهرت أن الكلام أثناء النوم يعد شائعاً جداً، حيث يُقدّر معدل انتشاره بين الأشخاص بنحو 60-65 في المئة، ويبلغ لدى الأطفال الصغار ما نسبته 50 في المئة، بينما يبلغ نحو 5 في المئة بين البالغين.

هل يمكن التوقف عن الكلام خلال نومك؟

يؤكد الأطباء أن الكلام أثناء النوم عادة ما يكون أمراً بسيطاً ولا يتطلب أي علاج، لكنهم أكدوا أن على "الأشخاص الذين يتحدثون خلال نومهم أن ينالوا قسطاً كافياً من النوم بمعدل ساعات منتظم يتراوح بين (6-8) ساعات يومياً على الأقل، والابتعاد عن المشروبات والمنتجات التي تحتوي على مادة الكافيين".

وأشاروا إلى أنه "من المهم التخفيف من العوامل التي تُسهم في التوتر والقلق النفسي الذي يؤثر بدوره في الكلام خلال النوم".