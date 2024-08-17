تتطلب إدارة مرض "كرون" في أثناء الحمل تخطيطًا وتنسيقًا دقيقًا مع مقدمي الرعاية الصحية.

ووفق الموقع الطبي "كرون زون"، يوجد معلومات أساسية للنساء المصابات بمرض كرون اللاتي يخططن للحمل، أو الحوامل، أو أنجبن حديثًا.

في البداية، وقبل محاولة الحمل، حددي موعدًا مع كل من طبيب الجهاز الهضمي وطبيب التوليد، تأكدي من أنهما على علم بحالتك، ويمكنهم التواصل تواصلًا فاعلًا بشأن رعايتك.

أخبار ذات علاقة نصائح مفيدة للتعامل مع آلام الظهر أثناء الحمل

ثانيًا، عليك تحديد الأدوية الآمنة للحمل، والتوقف عن تناول الأدوية التي قد تكون ضارة مثل "الميثوتريكسيت" قبل الحمل بوقت طويل.

يجدر بك كذلك إعداد جسمك للحمل بتناول نظام غذائي متوازن ومغذٍّ، ومعالجة أي نقص في المغذيات شائع لدى مرضى كرون، وناقشي الفيتامينات والمكملات الغذائية السابقة للولادة، وخاصة حمض الفوليك، مع طبيبك.

عليك كذلك البقاء في حالة يقظة، والانتباه لأعراض المرض ونشاطه، خاصة خلال الثلث الأخير من الحمل، وفي حال اخترت الرضاعة الطبيعية، ناقشي سلامة الدواء مع طبيبك، ولكن لا تقلقي، تعدُّ كثير من أدوية مرض كرون، بما في ذلك مثبطات TNF-alpha، آمنة عامة في أثناء الرضاعة الطبيعية.