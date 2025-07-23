تناول بيضة واحدة أسبوعيا قد يُقلل خطر الزهايمر

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول بيضة واحدة أسبوعيًا قد يُسهم في خفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر إلى النصف تقريبًا، مقارنة بمن يستهلكون البيض أقل من مرة شهريا.

ووفقا لما نشرته مجلة Medical News Today، اعتمدت الدراسة على بيانات 1024 شخصا من كبار السن بمتوسط عمر تجاوز 81 عاما، وتابعتهم لمدة 6.7 سنة.

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وأظهرت النتائج أن تناول بيضة واحدة على الأقل أسبوعيًا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 47%.

كما أظهر تشريح أدمغة 578 مشاركا بعد الوفاة، أن الأشخاص الذين اعتادوا تناول البيض أسبوعيًا كانوا أقل عرضة لتراكم البروتينات السامة المرتبطة بالمرض.

ويرى الباحثون أن التأثير الإيجابي لتناول البيض يعود إلى مكونين غذائيين رئيسين: الكولين وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

ويلعب الكولين دورا محوريا في دعم الذاكرة والوظائف الإدراكية، بينما تساعد أوميغا 3 في الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر. ويُعتقد أن لهذين العنصرين تأثيرا تكامليا في حماية الدماغ من التدهور المعرفي.

ورغم النتائج المبشرة، دعا الباحثون إلى إجراء مزيد من الدراسات والتجارب السريرية لتأكيد العلاقة بين تناول البيض وتقليل خطر الإصابة بالزهايمر.

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يُشار إلى أن بعض مؤلفي الدراسة تلقوا تمويلًا من مركز تغذية البيض في الولايات المتحدة؛ وهو ما يستدعي التعامل مع النتائج بحذر حتى تتكرر في دراسات مستقلة.