استمرت أكثر من 7 ساعات.. مستشفى إماراتي ينجح في إجراء عملية معقدة

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، اليوم الجمعة، بأن فريقا طبيا في مستشفى توام، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، نجح في إجراء عملية معقدة لمريض في العقد الرابع من العمر، استمرت أكثر من سبع ساعات.

وكان المريض يشكو نزيفا في الجهاز الهضمي، وانسدادا في المعدة، مع إرهاق جسدي شديد، ووضع له الفريق الطبي خطة علاجية تقوم على إجراء عملية جراحية عاجلة لإزالة الأعضاء المصابة بالورم، الذي تبين أنه نشأ من القولون، وامتد تداخله إلى جدار المعدة.

ونقلت الوكالة قول المريض: "كنت أعاني حقاً، فقد كان هذا الورم يتحكم في حياتي، واعتقدت لوهلة أن حياتي قد انتهت، وكنت أتمنى أن يكون هناك أمل بعد أن اعتقدت أن الورم قد تمكن مني، الأمر الذي جعل الأشهر القليلة الماضية بمثابة دوامة سريعة التقلب".

وأضاف: "مثّل خيار تلقي العلاج في مستشفى توام وثقتي بخبرات الأطباء فيه تحولاً حقيقياً بالنسبة لي، فقد منحني الأمل في الحياة من جديد".