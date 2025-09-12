عادات بسيطة يمكن أن تبقي عقلك شابا لسنوات

الحفاظ على نشاط الدماغ وحيويته أصبح من أبرز أولويات الصحة الحديثة، سواء تعلق الأمر بتذكر الأسماء أو الحفاظ على التركيز في العمل، فالكل يسعى إلى عقل نشط وشاب بغض النظر عن السن.

وبعد سنوات طويلة من الخبرة في علاج المرضى، توصّل جراح الأعصاب الدكتور براشانت كاتاكول إلى ممارسات بسيطة لكنها فعالة تُسهم بشكل واضح في دعم صحة الدماغ وتعزيز قدراته.

وتكمن العادة الأولى وفقا للطبيب بتعلم مهارة جديدة كل يوم. حل لغزًا أو اسلك طريقًا مختلفًا للمشي.

وأكد الدكتور براشانت أيضًا أهمية تمارين التنفس، مشيرا "تنفس كما لو أن حياتك تعتمد على ذلك، فهي كذلك بالفعل. أُعلّم مرضاي تمرينًا بسيطًا للتنفس اليوغي وهو اجلس بشكل مريح، ركّز بين حاجبيك، استنشق لأربع عدات، احبس أنفاسك لأربع عدات، ثم ازفر لأربع عدات. تهدئة عقلك تجعلك أكثر شبابًا".

أما العادة الثالثة، كما أوضح الطبيب، فهي تتعلق بالتواصل "ابنِ دائرة معارفك، لا عضلاتك فقط. فالعزلة تؤذي الدماغ بقدر ما يؤذيه الطعام السيئ. لذا اتصل بصديق، وانضم إلى مجموعة، واستمروا في الضحك معًا".