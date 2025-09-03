حيلة بسيطة يمكنها تخفيف آلام الصداع النصفي مؤقتًا

الرئيس الصيني يستقبل بوتين وكيم قبل انطلاق عرض عسكري ضخم

تعبيرية المصدر: istock
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 1:00 ص

الصداع النصفي أكثر من مجرد ألم شديد، إنه حالة عصبية مزعجة قد تعطل الحياة اليومية لساعات أو أيام.

يتميز بألم نابض، غثيان، وحساسية للضوء والصوت، وأحيانًا اضطرابات بصرية تؤثر بشكل كبير في الإنتاجية.

من جانبه كشف الدكتور كونال سود، المختص في التخدير وعلاج الألم، عن طريقة بسيطة لتخفيف آلام الصداع النصفي مؤقتًا عبر العلاج بالبرودة.

وفي منشور على إنستغرام شرح كيف أن استخدام زجاجة مبردة أو كمادات ثلجية يسبب انقباض الأوعية الدموية؛ ما يوازن التمدد المسبب للألم، ويهدئ المسارات العصبية، خاصة العصب الثلاثي التوائم المرتبط بالصداع.

وأضاف الدكتور سود أن البرودة تعمل كمخدر موضعي وتقلل الالتهاب في الجبهة وفروة الرأس؛ ما يمنح راحة مؤقتة.

 وأظهرت الدراسات، أن الكمادات الباردة تقدم تخفيفًا سريعًا خاصة خلال أول 30 دقيقة من الاستخدام.

مع ذلك، يحذر من أن هذه الطريقة ليست فعالة لكل الحالات وتوفر راحة مؤقتة فقط، لكنها تظل خيارًا بسيطًا وآمنًا يستحق التجربة عند بداية نوبة الصداع النصفي.

