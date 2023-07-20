منظمة الصحة: فيروس كورونا ما يزال تهديدا عالميا

نبهت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، إلى أن مرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا ما يزال تهديدا صحيا عالميا، رغم التحسن الكبير في مواجهة الوباء.

وقال مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن "كوفيد 19" انتهى كحالة طوارئ صحية عالمية، لكنه ما يزال "تهديدا صحيا عالميا".

وأضاف أن الجهات الصحية تواصل تسجيل الإصابات والوفيات الناجمة عن المرض الذي دفع دول العالم إلى فرض إجراءات وقائية غير مسبوقة، أثرت بشدة على الاقتصاد.

وتابع أن الناس يتمتعون بحماية أفضل ضد المرض، في الوقت الراهن، بفضل اللقاحات، لكن ذلك لا يعفي من اتباع إجراءات الوقاية، لا سيما وسط الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات.

ونصحت المنظمة، الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات؛ مثل ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، مع الحرص على التهوية الملائمة.

ودعا مدير منظمة الصحة الحكومات إلى عدم تفكيك الأنظمة التي أقامتها من أجل مكافحة فيروس كورونا، كما حث على اليقظة، لأجل الانتباه إلى ظهور أي متحور، وتقديم الرعاية المطلوبة.