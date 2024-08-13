من "تيك توك".. حيلة ذكية لتبريدك في أيام الصيف الحارة

مع ارتفاع درجات الحرارة، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك"، حيلة جديدة لمواجهة موجة الحر عبر استخدام زجاجة ماء ساخن بطريقة غير تقليدية.

ونشر صانع المحتوى Noah Brierley فيديو عبر منصة "تيك توك" حصد أكثر من مليون مشاهدة، حيث استعرض فيه طريقة مبتكرة تساعد على التبريد أثناء النوم.

وتشمل الحيلة ملء زجاجة ماء ساخن بالماء البارد، ثم وضعها في الفريزر لبضع ساعات قبل استخدامها. هذا يتيح للزجاجة أن تبقى باردة أثناء الليل، ما يساعد على تحسين راحتك في النوم.

ومع ذلك، ينبه Noah بعدم إعادة استخدام الزجاجة الساخنة لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث يمكن أن يتسبب التجميد في إضعاف خصائص الزجاجة.

وكما يقترح صانع المحتوى وضع وعاء من الماء المجمد أمام المروحة لزيادة تأثير التبريد. وأوضح أن مراوح المكتب الحديثة تستهلك القليل من الطاقة، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًّا للتبريد خلال موجات الحر.

وللحفاظ على برودة المنزل، يوصى بإغلاق الستائر والنوافذ أثناء النهار وبالتالي فتحها في المساء لتهوية المكان. يمكنك أيضاً تعليق قطعة قماش مبللة أمام النافذة لزيادة تأثير التبريد.