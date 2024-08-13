عاجل

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"
logo
صحة

من "تيك توك".. حيلة ذكية لتبريدك في أيام الصيف الحارة

من "تيك توك".. حيلة ذكية لتبريدك في أيام الصيف الحارة
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
13 أغسطس 2024، 6:03 ص

مع ارتفاع درجات الحرارة، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة "تيك توك"، حيلة جديدة لمواجهة موجة الحر عبر استخدام زجاجة ماء ساخن بطريقة غير تقليدية.

ونشر صانع المحتوى Noah Brierley فيديو عبر منصة "تيك توك" حصد أكثر من مليون مشاهدة، حيث استعرض فيه طريقة مبتكرة تساعد على التبريد أثناء النوم.

@noahxboa

Life Hacks Showing How To Stay Cool In The Heat 🥵☀️ #uk #heatwave #summer #lifehack #savemoney #heat #smart #facts

♬ original sound - Noah Da Boa

وتشمل الحيلة ملء زجاجة ماء ساخن بالماء البارد، ثم وضعها في الفريزر لبضع ساعات قبل استخدامها. هذا يتيح للزجاجة أن تبقى باردة أثناء الليل، ما يساعد على تحسين راحتك في النوم.

ومع ذلك، ينبه Noah بعدم إعادة استخدام الزجاجة الساخنة لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث يمكن أن يتسبب التجميد في إضعاف خصائص الزجاجة.

وكما يقترح صانع المحتوى وضع وعاء من الماء المجمد أمام المروحة لزيادة تأثير التبريد. وأوضح أن مراوح المكتب الحديثة تستهلك القليل من الطاقة، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًّا للتبريد خلال موجات الحر.

وللحفاظ على برودة المنزل، يوصى بإغلاق الستائر والنوافذ أثناء النهار وبالتالي فتحها في المساء لتهوية المكان. يمكنك أيضاً تعليق قطعة قماش مبللة أمام النافذة لزيادة تأثير التبريد.

فصل الصيف

أخبار ذات صلة

علاقة "غريبة" بين حركة العين السريعة وقلق الاختبارات
علاقة "غريبة" بين حركة العين السريعة وقلق الاختبارات
"ساعة بروتينية" تتنبأ بعمر الإنسان.. كيف؟
"ساعة بروتينية" تتنبأ بعمر الإنسان.. كيف؟
"الحلوى المثالية" قد تحسن استجابة سكر الدم
"الحلوى المثالية" قد تحسن استجابة سكر الدم
5 فواكه مجففة.. احرصوا على تناولها كـ"وجبة خفيفة"
5 فواكه مجففة.. احرصوا على تناولها كـ"وجبة خفيفة"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC