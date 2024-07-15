logo
صحة

هل تشكل مشروبات الطاقة خطرا على حياة المرأة الحامل؟

هل تشكل مشروبات الطاقة خطرا على حياة المرأة الحامل؟
تعبيريالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
15 يوليو 2024، 11:31 ص

ينصح الخبراء بتجنب مشروبات الطاقة أثناء الحمل؛ نظرًا لمحتواها العالي من الكافيين والمكونات الأخرى غير المحددة الآثار بشكل تام، كما يؤكدون أن تناول هذه المشروبات يمكن أن يؤدي إلى انتقال مكوناتها عبر المشيمة إلى الجنين.

والكافيين هو المكون الأساس الذي يثير قلق الباحثين، إذ توصي الكلية الأمريكية لأمراض النساء والولادة بالحد من استهلاكه إلى 200 ملغ يوميًّا في أثناء الحمل، ومشروبات الطاقة قد تحتوي على كميات من الكافيين تتراوح بين 70 و240 ملغ لكل 0.4 ليتر.

أخبار ذات علاقة

ماذا يعني وخز اليدين أثناء الحمل؟

ومن الجانب الآخر، تحتوي مشروبات الطاقة غالبًا على محليات صناعية، مثل: الأسبارتام والسكرالوز، والتي تعتبر آمنة باعتدال. ومع ذلك، محتوى السكر العالي يمكن أن يكون مشكلة خاصة للمصابات بسكري الحمل.

وتشير الدراسات إلى أن مشروبات الطاقة يمكن أن تزيد ضغط الدم الانقباضي ومعدل ضربات القلب؛ ما قد يسبب مشاكل صحية للأشخاص الذين يعانون مشكلات في القلب.

ويمكن أن ينتقل الكافيين في مشروبات الطاقة إلى حليب الثدي؛ ما يسبب العصبية واضطرابات النوم عند الرضع. 

توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالحد من تناول الكافيين في أثناء الرضاعة الطبيعية إلى 200-300 ملغ يوميًّا.

الحملمشروبات الطاقة

أخبار ذات صلة

منها الفستق.. 4 مكسرات تقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم
منها الفستق.. 4 مكسرات تقلل من أعراض ارتفاع ضغط الدم
أطباء الأسنان يحذرون من "ترندات" خطيرة على "تيك توك"
أطباء الأسنان يحذرون من "ترندات" خطيرة على "تيك توك"
تعليق الخبراء على واقيات الشمس المصنوعة منزليًا (فيديو)
تعليق الخبراء على واقيات الشمس المصنوعة منزليًا (فيديو)
دراسة: تايلور سويفت تساعد معجبيها على التعافي من "اضطرابات الأكل"
دراسة: تايلور سويفت تساعد معجبيها على التعافي من "اضطرابات الأكل"
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC