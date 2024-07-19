ينصح العديد من خبراء الصحة بالاغتسال بالماء البارد، إذ يضمن لك سبعة فوائد على الأقل، وفق صحيفة "تلغراف" البريطانية.

الصحة النفسية

التعرض للماء البارد خلال الاستحمام، يجعل صحتنا النفسية أفضل، عندما تفشل الأدوية بذلك. فقد أثبتت دراسة أن السباحة في الماء البارد تساعد على تخفيف اكتئاب امرأة، تبلغ 24 عاما، بعد أن قضت سبع سنوات في مكافحة المرض.

المناعة

يساهم الحمام البارد في تعزيز المناعة، وبحسب دراسة، فإن الأشخاص الذين استخدموا الماء البارد للاستحمام، أخذوا إجازات مرضية أقل بنسبة 29%، بغض النظر عن مدة تعرضهم للماء البارد.

وقال عالم وظائف الأعضاء في جامعة بورتسموث البريطانية، البروفيسور مايك تيبتون، إن "التغير المفاجئ في درجة حرارة الجلد هو الذي يحدث الكثير من التغييرات المفيدة".

ولفت إلى أن الجرعة "الصحية" المناسبة من الماء البارد هو التعرض لمدة دقيقة له، وهي كافية لشحن جهاز المناعة لدينا.

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تعزيز النشاط

يرفع الاستحمام بالماء البارد من معدل الطاقة والحيوية لدينا، ويجعلنا نشعر بالنشاط واليقظة طوال اليوم.

الدورة الدموية

كذلك، الاستحمام بالماء البارد يساهم في تحسين الدورة الدموية؛ لأنّ على الجسم العمل بجد لضخ الدم للأطراف جميعها للحفاظ على الحرارة الداخلية.

البشرة والشعر

يؤدي الماء البارد إلى إغلاق المسام والحد من فقدان الزيوت الطبيعية في البشرة والشعر، ما يعزز المظهر الصحي لهما.

تحمل الإجهاد

اللافت أن الاستحمام بالماء البارد يجعل الجسم أكثر قدرة على تحمل الضغط والإجهاد، إذ ينشط النظام العصبي، ويزيد مرونته.

المزاج والنشاط العقلي

يعزز الماء البارد من مستويات الإندورفين، المعروف بـ"هرمون السعادة"، وبالتالي يؤدي إلى تحسين المزاج والنشاط العقلي.